«Отправил в нокаут»: Хинштейн назвал детали нападения в Ростове прокурора на офицера

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Парламентарий сообщил, что прокурор Кагальницкого района в пятницу зашел в кафе и якобы стал донимать посетителей. Одним из них оказался подполковник Росгвардии, с которым и произошел конфликт.
«В начавшейся драке офицер был отправлен в нокаут, после чего его отвезли в больницу. У него обнаружили перелом височной кости, в момент потасовки он был трезвым», — отметил депутат.
Он добавил, что прокурор продолжает выполнять свои служебные обязанности. Хинштейн рассказал о возбуждении уголовного дела, в котором имя представителя надзорного ведомства пока не значится.
«Материалы планируются передать следствию для привлечения прокурора к ответственности. Замять произошедший конфликт не получится», — заявил депутат.
Отметим, что до настоящего времени официальных комментариев по этому поводу не было.
Ранее полиция проверила сообщения о массовой драке в Таганроге.