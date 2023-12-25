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Депутат назвал детали нападения в Ростове прокурора на офицера

«Отправил в нокаут»: Хинштейн назвал детали нападения в Ростове прокурора на офицера

25 декабря 2023, 14:58
Фото: 1MI
Депутат назвал детали нападения в Ростове прокурора на офицера

Хинштейн назвал детали нападения в Ростове прокурора на офицера Росгвардии

В Ростове-на-Дону прокурор поссорился в кафе с офицером Росгвардии и избил его, сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Парламентарий сообщил, что прокурор Кагальницкого района в пятницу зашел в кафе и якобы стал донимать посетителей. Одним из них оказался подполковник Росгвардии, с которым и произошел конфликт.

«В начавшейся драке офицер был отправлен в нокаут, после чего его отвезли в больницу. У него обнаружили перелом височной кости, в момент потасовки он был трезвым», — отметил депутат.

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Он добавил, что прокурор продолжает выполнять свои служебные обязанности. Хинштейн рассказал о возбуждении уголовного дела, в котором имя представителя надзорного ведомства пока не значится.

«Материалы планируются передать следствию для привлечения прокурора к ответственности. Замять произошедший конфликт не получится», — заявил депутат.

Отметим, что до настоящего времени официальных комментариев по этому поводу не было.

Ранее полиция проверила сообщения о массовой драке в Таганроге.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Больница#Драка#Прокурор#Конфликт#Уголовное дело#Росгвардия#Ответственность#Следствие
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