Правительство региона утвердило объединенную охранную зону в Ростове

Общественники обратили внимание, что в охранную зону не включили целые кварталы в Нахичевани. Без защиты там остались более 1 000 зданий. Без охранного статуса их можно будет легко снести или построить рядом с ними огромные высотки. Из-за этого есть риск навсегда утратить единую историческую застройку Нахичевани.