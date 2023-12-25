Правительство региона утвердило объединенную охранную зону в Ростове

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Правительство региона сегодня рассмотрело и утвердило проект объединенной охранной зоны в центре Ростова. Для окончательного вступления документа в силу его должен подписать губернатор Василий Голубев.
Проект охранной зоны обсуждался политиками, депутатами и общественниками несколько месяцев. В нем прописывается допустимая высота новостроек в историческом центре Ростова, также в документ включен перечень зданий, относящихся к ОКН.
Общественники обратили внимание, что в охранную зону не включили целые кварталы в Нахичевани. Без защиты там остались более 1 000 зданий. Без охранного статуса их можно будет легко снести или построить рядом с ними огромные высотки. Из-за этого есть риск навсегда утратить единую историческую застройку Нахичевани.
Против введения объединенной охранной зоны в частности выступали активисты «Мой Фасад», урбанист Артемий Зайцев и руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.