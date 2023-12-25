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Published Сегодня, 17:22

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Updated Сегодня, 17:24

Правительство региона утвердило объединенную охранную зону в Ростове

Правительство региона утвердило объединенную охранную зону в Ростове

25 декабря 2023, 17:22
Фото: rostovgazeta.ru
Правительство региона утвердило объединенную охранную зону в Ростове

Больше 1 000 исторических зданий остались без защиты от сноса в Ростове

Правительство региона рассмотрело проект объединенной охранной зоны Ростова, соответствующий документ опубликован на портале исполнительного органа.

Правительство региона сегодня рассмотрело и утвердило проект объединенной охранной зоны в центре Ростова. Для окончательного вступления документа в силу его должен подписать губернатор Василий Голубев.

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Проект охранной зоны обсуждался политиками, депутатами и общественниками несколько месяцев. В нем прописывается допустимая высота новостроек в историческом центре Ростова, также в документ включен перечень зданий, относящихся к ОКН.

Общественники обратили внимание, что в охранную зону не включили целые кварталы в Нахичевани. Без защиты там остались более 1 000 зданий. Без охранного статуса их можно будет легко снести или построить рядом с ними огромные высотки. Из-за этого есть риск навсегда утратить единую историческую застройку Нахичевани.

Против введения объединенной охранной зоны в частности выступали активисты «Мой Фасад», урбанист Артемий Зайцев и руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.

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