Пробки в 10 баллов парализовали Ростов. Показываем на карте, где не проехать

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Сегодня днем в Ростове прошел мокрый снег. Из-за непогоды в городе произошли аварии на Малиновского, Нагибина, Фурмановской и Космонавтов. Дорожная ситуация в Ростове сейчас оценивается в максимальные десять баллов.
Пробки сковали Малиновского, Ворошиловский, Текучева, Шолохова и Сельмаш. Проехать также тяжело и на Шеболдаева, Вавилова, Вятской, Таганрогской, Курской и Горького.
В ГИБДД подробностями аварий, из-за которых образовались заторы, пока не делились.
Водителям рекомендуется учесть ситуацию на дорогах и заранее продумать маршрут.
Напомним, в Ростове на Портовой запретили разгоняться больше 40 километров в час.