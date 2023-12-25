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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

Из-за мокрого снега в Ростове образовались пробки

Пробки в 10 баллов парализовали Ростов. Показываем на карте, где не проехать

25 декабря 2023, 14:51
Фото: 1MI
Из-за мокрого снега в Ростове образовались пробки
Из-за мокрого снега в Ростове образовались пробки, а также произошло несколько ДТП, следует из данных на «Яндекс. Картах».

Сегодня днем в Ростове прошел мокрый снег. Из-за непогоды в городе произошли аварии на Малиновского, Нагибина, Фурмановской и Космонавтов. Дорожная ситуация в Ростове сейчас оценивается в максимальные десять баллов.

Пробки сковали Малиновского, Ворошиловский, Текучева, Шолохова и Сельмаш. Проехать также тяжело и на Шеболдаева, Вавилова, Вятской, Таганрогской, Курской и Горького.

Дорожная ситуация в РостовеДорожная ситуация в Ростове
Дорожная ситуация в Ростове
Фото: rostovgazeta.ru

В ГИБДД подробностями аварий, из-за которых образовались заторы, пока не делились.

Водителям рекомендуется учесть ситуацию на дорогах и заранее продумать маршрут.

Напомним, в Ростове на Портовой запретили разгоняться больше 40 километров в час.

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