Проект «Единой России» «Новая школа» провел на Дону патриотический форум

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Патриотический форум «Героическая Россия: помнить и думать о прошлом, ценить и уважать настоящее, строить и созидать будущее» прошел в конце декабря в донской столице.
Форум ежегодный, его организаторами выступают партийный проект «Единой России» «Новая школа», Министерство общего и профессионального образования Ростовской области и региональное отделение «Всероссийского педагогического собрания». Мероприятие направлено на поиск созидательных молодежных инициатив, содействие самореализации молодежи, повышение интереса к изучению отечественной истории, укреплению патриотизма и любви к Родине на примере героев Отечества.
На форум собрались представители донских школ, участвующих в проекте «Парта Героя» под эгидой «Новой школы», научного сообщества, молодежных организаций.
Как отметили на форуме, проект «Парта Героя» посвящен памяти участников боевых действий, выдающимся спортсменам, деятелям культуры и искусства, людям, внесшим вклад в развитие страны и малой Родины.
Гостем форума была участница СВО Алесья Данодина, награжденная орденом Мужества — зал приветствовал её стоя.
Открывая встречу, депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Лариса Тутова подчеркнула важность поддержки лучших практик, направленных на воспитание патриотизма.
«Акция „Парта героя“ закладывает те нравственные ориентиры для наших детей, которые помогут им вырасти хорошими и порядочными людьми, любить свой край, свою малую Родину, гордиться ее героическим прошлым и настоящим, реальными героями боевых действий», — убеждена Лариса Тутова.
Председатель регионального общественного совета партпроекта, член Общественной палаты Ростовской области Александр Нечушкин добавил, что молодежь — это будущее страны, и именно сейчас формируются основы их патриотического сознания.
На форуме обсуждалось развитие проекта «Парта Героя» в регионе. Как рассказала президент Матвеево-Курганской школы №2 Софья Нечуева, в ее школе «Парта Героя» установлена в декабре 2022 года и посвящена участнику специальной военной операции Денису Андриевскому.
«Невозможно двигаться вперед, не зная своего прошлого, своей истории, не отдавая дань уважения людям, которые эту историю писали своими жизнями», — поделилась она.
Также на форуме организовали инсайт-сессию для педагогических работников по разработке программы внеурочной деятельности в рамках проекта «Парта героя» и провели экскурсию по историческому мультимедийному форуму «Россия — моя история». Молодые артисты представили творческую программу о Великой Отечественной войне.