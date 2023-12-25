Проект «Единой России» «Новая школа» провел на Дону патриотический форум

Также на форуме организовали инсайт-сессию для педагогических работников по разработке программы внеурочной деятельности в рамках проекта «Парта героя» и провели экскурсию по историческому мультимедийному форуму «Россия — моя история». Молодые артисты представили творческую программу о Великой Отечественной войне.