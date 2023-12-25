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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Пятая часть всех забронированных авиабилетов на Новый год приходится на Москву

Пятая часть всех забронированных авиабилетов на Новый год приходится на Москву

25 декабря 2023, 12:31
Фото: Midjourney
Москва стала самым популярным направлением для туристов в новогодние праздники, приходящаяся на пятую часть всех забронированных авиабилетов, среди которых особенно популярными являются парк «Зарядье», кремль в Измайлово и Красная площадь.

По последним данным аналитиков авиакомпании «Авиасейлс», Москва стала лидирующим направлением для туристов в новогодние каникулы. Около 20% всех забронированных авиабилетов на этот период приходится на столицу. Это на 4% больше, чем в прошлом году. В среднем туристы проводят в Москве шесть дней из восьми праздничных выходных.

За последний год количество купленных авиабилетов в Москву увеличилось на 8%. Самыми активными путешественниками оказались жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы. Обычно они проводят в Москве около четырех дней. Билеты на самолет бронируют за две недели до вылета. Средняя стоимость билета в одну сторону составляет примерно 11 346 рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Среди самых популярных достопримечательностей в Москве для туристов — парк «Зарядье», кремль в Измайлово и Красная площадь.

#Россия
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