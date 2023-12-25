Пятая часть всех забронированных авиабилетов на Новый год приходится на Москву

По последним данным аналитиков авиакомпании «Авиасейлс», Москва стала лидирующим направлением для туристов в новогодние каникулы. Около 20% всех забронированных авиабилетов на этот период приходится на столицу. Это на 4% больше, чем в прошлом году. В среднем туристы проводят в Москве шесть дней из восьми праздничных выходных.