Пятая часть всех забронированных авиабилетов на Новый год приходится на Москву

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
По последним данным аналитиков авиакомпании «Авиасейлс», Москва стала лидирующим направлением для туристов в новогодние каникулы. Около 20% всех забронированных авиабилетов на этот период приходится на столицу. Это на 4% больше, чем в прошлом году. В среднем туристы проводят в Москве шесть дней из восьми праздничных выходных.
За последний год количество купленных авиабилетов в Москву увеличилось на 8%. Самыми активными путешественниками оказались жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы. Обычно они проводят в Москве около четырех дней. Билеты на самолет бронируют за две недели до вылета. Средняя стоимость билета в одну сторону составляет примерно 11 346 рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Среди самых популярных достопримечательностей в Москве для туристов — парк «Зарядье», кремль в Измайлово и Красная площадь.