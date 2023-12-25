Рабочие в Ростовской области положили асфальт на дороге прямо поверх лужи

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
В Каменске взялись под конец декабря ремонтировать дороги. Ямы там решили заделывать вместе с лужами. Местные жители засняли, как рабочие укладывают асфальт прямо в яму с лужей.
В комментариях жители Каменска пишут, что не первый раз видят подобное. Зачем рабочие именно таким способом заделывают дыры на дорогах, остается только гадать.
Ранее ростовчане заявили, что более 50 водителей пробили колеса на трассе М-4 «Дон». В соцсетях предположили, что причиной являются глубокие ямы на трассе, которые не видно в темное время суток.