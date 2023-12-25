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Published Сегодня, 19:21

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Updated Сегодня, 19:23

Рабочие в Ростовской области положили асфальт на дороге прямо поверх лужи

Рабочие в Ростовской области положили асфальт на дороге прямо поверх лужи

25 декабря 2023, 19:21
Фото: 1MI
Рабочие в Ростовской области положили асфальт на дороге прямо поверх лужи
Дорожные рабочие в Каменске-Шахтинском Ростовской области решили залатать дыры на дороге вместе с лужей, видео с места событий опубликовали в социальных сетях местные жители.

В Каменске взялись под конец декабря ремонтировать дороги. Ямы там решили заделывать вместе с лужами. Местные жители засняли, как рабочие укладывают асфальт прямо в яму с лужей.

Рабочие в Ростовской области положили асфальт на дороге прямо поверх лужи
Видео: Telegram-канал «ДТП и ЧП Ростова»

В комментариях жители Каменска пишут, что не первый раз видят подобное. Зачем рабочие именно таким способом заделывают дыры на дорогах, остается только гадать.

Ранее ростовчане заявили, что более 50 водителей пробили колеса на трассе М-4 «Дон». В соцсетях предположили, что причиной являются глубокие ямы на трассе, которые не видно в темное время суток.

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