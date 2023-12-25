Ростовская область заняла 15-е место в рейтинге лучших регионов России

В понедельник, 25 декабря, аналитики подготовили итоговый рейтинг регионов за 2023 год, который включает в себя комплексную оценку субъектов РФ по качеству жизни, финансовому благополучию населения, а также социально-экономическому положению регионов, их рынков труда и научно-технологическому развитию. Так базой для исследования стала совокупность рейтингов регионов, составленных за весь 2023 год. Для итоговой оценки регионов использовали средние арифметические значения баллов, полученных в ходе различных исследований.