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Ростовская область заняла 15-е место в рейтинге лучших регионов России

Ростовская область заняла 15-е место в рейтинге лучших регионов России

25 декабря 2023, 08:33
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовская область заняла 15-е место в рейтинге лучших регионов России
Ростовская область заняла 15-е место в рейтинге регионов с высоким качеством жизни и материальным благополучием, результаты исследования представили РИА «Рейтинг».

В понедельник, 25 декабря, аналитики подготовили итоговый рейтинг регионов за 2023 год, который включает в себя комплексную оценку субъектов РФ по качеству жизни, финансовому благополучию населения, а также социально-экономическому положению регионов, их рынков труда и научно-технологическому развитию. Так базой для исследования стала совокупность рейтингов регионов, составленных за весь 2023 год. Для итоговой оценки регионов использовали средние арифметические значения баллов, полученных в ходе различных исследований.

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Так Ростовской области удалось набрать немногим больше 58,6 балла, что обеспечило региону 15-е место рейтинга. В то же время соседний Краснодарский край занял девятое место с показателем 60,935 балла. Лидерами рейтинга ожидаемо стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область, которые по совокупности рейтингов набрали от 74,3 до 84,6 балла.

Ранее Ростовская область вошла в десятку лидеров рейтинга регионов с наиболее высоким уровнем тревожности жителей, не последнюю роль в этом сыграли близость к зоне СВО, диверсии, неблагоприятные погодные условия и стремительный рост цен.

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