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Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Ростовский Дед Мороз признался, сколько зарабатывает в новогодние праздники

Ростовский Дед Мороз признался, сколько зарабатывает в новогодние праздники

25 декабря 2023, 07:13
Фото: Midjourney
Ростовский Дед Мороз признался, сколько зарабатывает в новогодние праздники
Заработка за новогодние праздники хватает на то, чтобы организовать отпуск летом, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский аниматор Сергей Елагин.

Сезонный новогодний бизнес, по словам Сергея, может приносить шестую, а иногда и четвертую часть от всего годового заработка.

«У меня аниматорство — это основная работа, но я работаю не в компании, а сам на себя. Чтобы в „несезон“ набиралось нормальное количество заказов, стоимость моих услуг меньше. В Новый год аниматоры очень востребованы, это буквально золотое время», — объясняет Сергей Елагин.

Он добавляет, что даже высокая стоимость услуг, около 10 тысяч рублей за час работы Дедом Морозом, заказчиков не отпугивает.

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Средний заработок за 1 рабочий день может доходить до 50 тысяч рублей, замечает Сергей.Средний заработок за 1 рабочий день может доходить до 50 тысяч рублей, замечает Сергей.
Средний заработок за 1 рабочий день может доходить до 50 тысяч рублей, замечает Сергей.
Фото: 1MI

«На новый год аниматоров чаще заказывают на какие-то коллективные мероприятия, где 20-30, а то и больше детей. Для родителей и организаций сумма не накладная», — поясняет аниматор.

Средний заработок за рабочий день может доходить до 50 тысяч рублей, замечает Сергей.

«Самый пик — это 29–30 декабря, пару заказов беру и 31 числа. В январе заказов уже меньше, но они все равно есть. За весь сезон при желании можно заработать полмиллиона», — заключает аниматор.

Ранее RostovGazeta писала о том, что на Дону считают зарплаты Дедов Морозов, пока власти отменяют гуляния на Новый год.

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