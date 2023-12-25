Ростовский Дед Мороз признался, сколько зарабатывает в новогодние праздники

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Сезонный новогодний бизнес, по словам Сергея, может приносить шестую, а иногда и четвертую часть от всего годового заработка.
«У меня аниматорство — это основная работа, но я работаю не в компании, а сам на себя. Чтобы в „несезон“ набиралось нормальное количество заказов, стоимость моих услуг меньше. В Новый год аниматоры очень востребованы, это буквально золотое время», — объясняет Сергей Елагин.
Он добавляет, что даже высокая стоимость услуг, около 10 тысяч рублей за час работы Дедом Морозом, заказчиков не отпугивает.
«На новый год аниматоров чаще заказывают на какие-то коллективные мероприятия, где 20-30, а то и больше детей. Для родителей и организаций сумма не накладная», — поясняет аниматор.
Средний заработок за рабочий день может доходить до 50 тысяч рублей, замечает Сергей.
«Самый пик — это 29–30 декабря, пару заказов беру и 31 числа. В январе заказов уже меньше, но они все равно есть. За весь сезон при желании можно заработать полмиллиона», — заключает аниматор.
Ранее RostovGazeta писала о том, что на Дону считают зарплаты Дедов Морозов, пока власти отменяют гуляния на Новый год.