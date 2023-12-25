Ростовский Дед Мороз признался, сколько зарабатывает в новогодние праздники

«У меня аниматорство — это основная работа, но я работаю не в компании, а сам на себя. Чтобы в „несезон“ набиралось нормальное количество заказов, стоимость моих услуг меньше. В Новый год аниматоры очень востребованы, это буквально золотое время», — объясняет Сергей Елагин.