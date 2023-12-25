Руководитель «Спецсвязи» назвал ключевые векторы деятельности предприятия в 2024 году

Руководитель «Спецсвязи» рассказал о планируемом расширении автопарка компании за счет новых беспилотных транспортных средств. Он отметил, что в процессе модернизации предприятия делается упор на цифровизацию и совершенствование процессов и сервисов. Например, новая разработка «Спецсвязи» «Защищенная сеть» предназначена для передачи секретных данных по зашифрованным каналам связи на оборудовании производства России. Тем не менее специальную документацию, содержащую информацию государственной важности, будут, как и ранее, отправлять строго на бумажных носителях.