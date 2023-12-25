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Руководитель «Спецсвязи» назвал ключевые векторы деятельности предприятия в 2024 году

Руководитель «Спецсвязи» назвал ключевые векторы деятельности предприятия в 2024 году

25 декабря 2023, 18:16
Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи»
По информации, предоставленной Иваном Гайченей, руководителем ФГУП «Главный центр специальной связи» («Спецсвязь»), предприятие достигло в 2023 году роста показателей по всем направлениям и строит большие планы на будущее.

Согласно заявлению руководителя «Спецсвязи», в уходящем году по сравнению с предшествующим ожидается прирост выручки около 16,8%, что составляет почти 2 млрд руб. Благодаря такому результату предприятие смогло инвестировать в расширение своего транспортного парка, который вырос почти на 15%. Производительность труда и зарплата персонала увеличились более чем на 12%.

Как пишет newsnn.ru, правовой статус «Спецсвязи» укрепился благодаря изменениям, внесенным в федеральный закон «О почтовой связи».

В настоящее время предприятие является абсолютным лидером в сфере доставки спецкорреспонденции, опасных грузов и грузов оборонно-промышленного назначения, а также наличных денежных средств, лекарств и драгоценных металлов в пределах территории России и стран СНГ. Отправления государственной важности составляют большую часть всех грузов, перевозимых «Спецсвязью». Сеть филиалов предприятия охватывает все регионы страны и включает 77 управлений, а также 138 отделений и пунктов.

Рассказывая об увеличении объемов транснациональных грузоперевозок и об укреплении партнерства с компаниями стран Азии и Африки, Гайченя упомянул о расширении транспортных коридоров в Каспийском и Черном морях. Он отметил, что в следующем году эти направления деятельности предприятия будут основными.

Руководитель «Спецсвязи» рассказал о планируемом расширении автопарка компании за счет новых беспилотных транспортных средств. Он отметил, что в процессе модернизации предприятия делается упор на цифровизацию и совершенствование процессов и сервисов. Например, новая разработка «Спецсвязи» «Защищенная сеть» предназначена для передачи секретных данных по зашифрованным каналам связи на оборудовании производства России. Тем не менее специальную документацию, содержащую информацию государственной важности, будут, как и ранее, отправлять строго на бумажных носителях.

Отправления доставляют «Спецсвязью» даже в самые труднодоступные местности, а также в населенные пункты, где высока вероятность возникновения стихийных бедствий.

Как сообщает mosobl.kp.ru, наступающий год поставит перед предприятием очередную задачу: своевременно доставить бюллетени ЦИК для избирателей в пункты голосования.

«На 2024 год мы также ставим перед собой амбициозные задачи, в том числе прирост основных показателей экономической эффективности деятельности», — подытожил руководитель «Спецсвязи».

#Общество
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