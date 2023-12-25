Спрос на покупку квартир-студий в Ростове вырос на 28% в 2023 году

За первые 11 месяцев 2023 года предложение на рынке вторичной недвижимости в Ростове выросло на 4% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Чаще других на продажу выставляли однокомнатные квартиры, их количество на рынке жилья выросло на 4,7%. Вместе с тем число продаваемых 4-комнатных квартир сократилось на 4,8%.