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Спрос на покупку квартир-студий в Ростове вырос на 28% в 2023 году

Спрос на покупку квартир-студий в Ростове вырос на 28% в 2023 году

25 декабря 2023, 08:12
Фото: Pxhere.com
Спрос на покупку квартир-студий в Ростове вырос на 28% в 2023 году
На вторичном рынке жилья в Ростове в уходящем году активней всего покупали квартиры-студии, заявил корреспонденту RostovGazeta руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

 

За первые 11 месяцев 2023 года предложение на рынке вторичной недвижимости в Ростове выросло на 4% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Чаще других на продажу выставляли однокомнатные квартиры, их количество на рынке жилья выросло на 4,7%. Вместе с тем число продаваемых 4-комнатных квартир сократилось на 4,8%.

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«Спрос на вторичном рынке Ростове-на-Дону за год повысился на 18%, причем усиление спроса наблюдается во всех типах комнатности», — заявил RostovGazeta руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

Он добавил, что наибольшим спросом по итогам года пользовались квартиры-студии. Интерес к ним вырос на 28%, так как это самое доступное по цене жилье. Меньше всего покупателей привлекали двухкомнатные квартиры, спрос на них увеличился лишь на 12,1%.

Из-за не падающего спроса растет и стоимость квартир. По итогам 11 месяцев 2023 года средний ценник на вторичное жилье составляет 4,6 миллиона рублей. Годом ранее эта цифра была на 12% ниже. На 10% — до 100 тысяч рублей — подорожал и средний квадратный метр «вторички».

Ранее сообщалось, что предложение жилья на первичном рынке в Ростове выросло на 82% с начала года.

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