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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

За два месяца значительно снизился интерес покупателей жилья к новостройкам

Спрос на покупку жилья в новостройках упал на 17,4% в Ростовской области

25 декабря 2023, 11:38
Фото: 1MI
За два месяца значительно снизился интерес покупателей жилья к новостройкам
За два месяца значительно снизился интерес покупателей жилья к новостройкам, сообщает со ссылкой на аналитиков «Деловая газета. Юг».

В Ростове более чем н 17% снизился спрос на первичном рынке жилья. Стагнация фиксируется в течение двух месяцев. Между тем цены на квартиры в новостройках до сих пор растут и увеличились ранее на 5,1%.

Эксперты объясняют ситуацию изменением ипотечных условий: увеличился первоначальный взнос, выросла ключевая ставка.

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Сейчас квадратный метр жилья в новостройке в среднем стоит 118,5 тысячи рублей.

Вместе с тем аналитики полагают, что в новом году спрос на «первичку» снова начнет расти, так как ежемесячные платежи по ипотеке за «вторичку» гораздо выше.

Ранее сообщалось, что спрос на покупку квартир-студий в Ростове вырос на 28% в 2023 году.

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