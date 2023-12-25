Спрос на покупку жилья в новостройках упал на 17,4% в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В Ростове более чем н 17% снизился спрос на первичном рынке жилья. Стагнация фиксируется в течение двух месяцев. Между тем цены на квартиры в новостройках до сих пор растут и увеличились ранее на 5,1%.
Эксперты объясняют ситуацию изменением ипотечных условий: увеличился первоначальный взнос, выросла ключевая ставка.
Сейчас квадратный метр жилья в новостройке в среднем стоит 118,5 тысячи рублей.
Вместе с тем аналитики полагают, что в новом году спрос на «первичку» снова начнет расти, так как ежемесячные платежи по ипотеке за «вторичку» гораздо выше.
Ранее сообщалось, что спрос на покупку квартир-студий в Ростове вырос на 28% в 2023 году.