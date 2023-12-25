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Published Сегодня, 04:52

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Updated Сегодня, 05:00

Стал известен точный прогноз погоды на Новый год в Ростове-на-Дону

Стал известен точный прогноз погоды на Новый год в Ростове-на-Дону

25 декабря 2023, 04:52
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону 31 декабря пройдут дожди, а температура составит +6 градусов, сообщили синоптики.

Ветра в городе в этот день не будет, но могут пройти дожди. В новогоднюю ночь температура опустится до +3 градусов, осадков быть не должно.

До Нового года в городе заморозков не ожидается, но могут выпасть осадки. В понедельник, 25 декабря, столбики термометров покажут +3 градуса, а ветер усилится до 4 метров в секунду.

Во вторник температура поднимется до +6 градусов, в среду — до +8 градусов. Есть вероятность, что в этот день пройдут дожди.

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В четверг воздух прогреется до +3 градусов, в пятницу — до +7 градусов. Должна быть облачная погода с сильным ветром.

Ранее снежная пурга замела трассу М-4 «Дон» в Ростовской области.

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