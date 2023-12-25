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Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Стало известно, где будут служить жители Ростовской области

Стало известно, где будут служить жители Ростовской области

25 декабря 2023, 09:46
Фото: 1MI
Стало известно, где будут служить жители Ростовской области
В Ростовской области завершилась работа, связанная с набором людей для службы в армии, сообщили в правительстве региона.

Всего во время осеннего призыва набрали около четырех тысяч человек. Эта работа началась еще 1 октября и прошла в соответствии с планом.

Призывники из региона служат во всех видах и родах ВС РФ, а более половины из них отправят в части, расположенные в ЮФО и СКФО. А Президентский полк комендатуры Московского Кремля попали 25 граждан.

Уклонисты от службы в армии не смогут получить права в Ростовской области
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Еще семь призывников направили в научные роты. Власти рассказали, что проводимые мероприятия никак не связаны со спецоперацией.

Призывников не будут отправлять служить в новые регионы страны.

Ранее стало известно, что уклонисты от службы в армии не смогут получить права в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Призыв#Армия#Военная служба
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