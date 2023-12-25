Стало известно, где будут служить жители Ростовской области

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Всего во время осеннего призыва набрали около четырех тысяч человек. Эта работа началась еще 1 октября и прошла в соответствии с планом.
Призывники из региона служат во всех видах и родах ВС РФ, а более половины из них отправят в части, расположенные в ЮФО и СКФО. А Президентский полк комендатуры Московского Кремля попали 25 граждан.
Еще семь призывников направили в научные роты. Власти рассказали, что проводимые мероприятия никак не связаны со спецоперацией.
Призывников не будут отправлять служить в новые регионы страны.
Ранее стало известно, что уклонисты от службы в армии не смогут получить права в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.