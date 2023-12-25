Стало известно, как вырастет плата за воду в Ростовской области в 2024 году

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:57
Размер платы вырастет с 1 июля 2024 года и коснется всех территорий области. В Ростове, Батайске, Аксайском, Азовском и Мясниковском районах стоимость вырастет до 56 рублей за кубометр, сейчас она составляет 51 рубль.
Тариф на холодную воду, которая идет по водоводу «Дачный», достигнет 38,2 рубля. в данный момент он составляет 34,9 рубля.
Добавим, что в следующий раз пересмотреть тарифы хотят в 2025 году.
Ранее стало известно, что услуги эвакуаторов в Ростове подорожают на 7,2% с начала 2024 года. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
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