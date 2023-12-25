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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Стало известно, как вырастет плата за воду в Ростовской области в 2024 году

Стало известно, как вырастет плата за воду в Ростовской области в 2024 году

25 декабря 2023, 05:53
Фото: 1MI
В Ростовской области в следующем году пересмотрят плату за услуги ЖКХ, говорится в постановлении региональной службы по тарифам.

Размер платы вырастет с 1 июля 2024 года и коснется всех территорий области. В Ростове, Батайске, Аксайском, Азовском и Мясниковском районах стоимость вырастет до 56 рублей за кубометр, сейчас она составляет 51 рубль.

Тариф на холодную воду, которая идет по водоводу «Дачный», достигнет 38,2 рубля. в данный момент он составляет 34,9 рубля.

Услуги эвакуаторов в Ростове подорожают на 7,2% с начала 2024 года
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Добавим, что в следующий раз пересмотреть тарифы хотят в 2025 году.

Ранее стало известно, что услуги эвакуаторов в Ростове подорожают на 7,2% с начала 2024 года. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также о том, что будет с ценами на авто в донском регионе в 2024 году.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Батайск#Азовский район#Подорожание#Тариф#Мясниковский район#Услуги ЖКХ#Аксайский район#Ростов#Территории#Холодная вода
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