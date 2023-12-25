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Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Поголовье скота сократилось в хозяйствах Ростовской области

Свиней, овец и коз стало меньше в хозяйствах Ростовской области

25 декабря 2023, 12:40
Фото: 1MI
Поголовье скота сократилось в хозяйствах Ростовской области
Поголовье скота сократилось в хозяйствах Ростовской области, следует из данных Росстата.

Численность крупного рогатого скота сократилась в хозяйствах региона на 0,8%. Сейчас в области насчитывается чуть больше 642 тысяч голов скота.

Так, на 1,1% сократилось число домашних свиней. В регионе их на сегодняшний день 341 тысяча голов. Что касается овец и коз, их численность упала за год на 7,2% до 952 тысяч голов.

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На 0,2% выросло лишь поголовье коров в Ростовской области. Их сейчас насчитывается больше 300 тысяч голов.

Ранее сообщалось, что доходы сельхозпредприятий снизились в Ростовской области почти на треть.

До этого ученый рассказал, что ждет ростовчан после того, как упадут цены на яйца .

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#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростовстат#Сельское хозяйство в Ростовской области
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