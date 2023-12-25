Свиней, овец и коз стало меньше в хозяйствах Ростовской области

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Численность крупного рогатого скота сократилась в хозяйствах региона на 0,8%. Сейчас в области насчитывается чуть больше 642 тысяч голов скота.
Так, на 1,1% сократилось число домашних свиней. В регионе их на сегодняшний день 341 тысяча голов. Что касается овец и коз, их численность упала за год на 7,2% до 952 тысяч голов.
На 0,2% выросло лишь поголовье коров в Ростовской области. Их сейчас насчитывается больше 300 тысяч голов.
Ранее сообщалось, что доходы сельхозпредприятий снизились в Ростовской области почти на треть.
До этого ученый рассказал, что ждет ростовчан после того, как упадут цены на яйца .