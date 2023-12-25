Треть жителей Ростова признались, что каждый день используют нейросети

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 08:56
Каждый третий ростовчанин ежедневно пользуется нейросетями. Примечательно, что подавляющее большинство пользователей (60%) это люди в возрасте от 18 до 24 лет.
Несколько раз в неделю за помощью к нейросетях обращаются также 30% опрошенных ростовчан. А несколько раз в месяц и раз в три месяца — 20% и 21% соответственно.
«Нейросети отлично помогают в быту: благодаря технологиям, мы знаем, когда приедет доставка, можем быстро подобрать фильм на вечер или перевести сложный текст. Здорово, что современными технологиями пользуются по всей стране и во всех возрастах», — заявил директор по данным в «Авито» Андрей Рыбинцев.
Что касается задач, то больше половины опрошенных ростовчан (57%) используют нейросети для создания картинок. Тексты с помощью искусственного интеллекта пишут еще 44% респондентов. Почти треть — 24% — обращаются к нейросетям, чтобы составить резюме или портфолио. Аналитики отмечают, что для этой задачи ИИ используют в Ростове чаще, чем в других регионах.
Самими популярными нейросетями у жителей Ростова стали YandexGPT (его используют 60% опрошенных) и ChatGPT (к нему обращаются 35% респондентов). Также в топ востребованных попали Gigachat (19% пользователей), Midjourney (18% пользователей) и Stable Diffusion (14% пользователей). Последний, кстати, в Ростове используют чаще, чем в других регионах страны.
Ранее работники в Ростовской области заявили о выгорании из-за рутины.