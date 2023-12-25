Треть жителей Ростова признались, что каждый день используют нейросети

Что касается задач, то больше половины опрошенных ростовчан (57%) используют нейросети для создания картинок. Тексты с помощью искусственного интеллекта пишут еще 44% респондентов. Почти треть — 24% — обращаются к нейросетям, чтобы составить резюме или портфолио. Аналитики отмечают, что для этой задачи ИИ используют в Ростове чаще, чем в других регионах.