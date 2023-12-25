Цены на такси взлетели в три раза из-за дождя в Ростове

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Сегодня днем в Ростове пошел мокрый снег, постепенно сменившийся дождем. Из-за непогоды вырос спрос на такси. Это повлекло рост стоимости услуг таксистов в 2-3 раза.
Поездка в центр города сейчас обойдется в районе 600 рублей. В пределах одного района за услуги такси придется отдать 400 рублей. Доехать с одного конца города на другой можно за тысячу рублей.
Ко всему прочему в Ростове из-за непогоды и нескольких ДТП образовались пробки. Дорожная ситуация в городе оценивается в максимальные десять баллов.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Дон в Ростовской области поднимется до опасных отметок.