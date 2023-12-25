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Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Цены на такси взлетели в три раза из-за дождя в Ростове

Цены на такси взлетели в три раза из-за дождя в Ростове

25 декабря 2023, 15:39
Фото: Midjourney
Цены на такси взлетели в три раза из-за дождя в Ростове
В Ростове цены на такси выросли из-за высокого спроса, сообщает «Яндекс. Go».

Сегодня днем в Ростове пошел мокрый снег, постепенно сменившийся дождем. Из-за непогоды вырос спрос на такси. Это повлекло рост стоимости услуг таксистов в 2-3 раза.

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Поездка в центр города сейчас обойдется в районе 600 рублей. В пределах одного района за услуги такси придется отдать 400 рублей. Доехать с одного конца города на другой можно за тысячу рублей.

Ко всему прочему в Ростове из-за непогоды и нескольких ДТП образовались пробки. Дорожная ситуация в городе оценивается в максимальные десять баллов.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Дон в Ростовской области поднимется до опасных отметок.

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