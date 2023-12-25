Уровень воды в реке Дон в Ростовской области поднимется до опасных отметок

В устье реки Дон 25 и 26 декабря ожидается ветровой нагон воды. Из-за этого уровень воды в реке рядом с Азовом превысит неблагоприятную отметку до 30 сантиметров. В Ростове уровень воды достигнет опасного уровня, а в Аксае — приблизится к нему.