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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Сегодня и завтра в реке Дон в Ростовской области ожидается ветровой нагон воды

Уровень воды в реке Дон в Ростовской области поднимется до опасных отметок

25 декабря 2023, 13:15
Фото: rostovgazeta.ru
Сегодня и завтра в реке Дон в Ростовской области ожидается ветровой нагон воды
Сегодня и завтра в реке Дон в Ростовской области ожидается ветровой нагон воды, сообщает Управление защиты от ЧС Таганрога.⠀

В устье реки Дон 25 и 26 декабря ожидается ветровой нагон воды. Из-за этого уровень воды в реке рядом с Азовом превысит неблагоприятную отметку до 30 сантиметров. В Ростове уровень воды достигнет опасного уровня, а в Аксае — приблизится к нему.

Синоптики заявили, что ростовчане могут не ждать хорошей погоды в конце декабря
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В связи с ухудшением погоды, обильными осадками и сильным ветром жителям региона рекомендуется проявить внимательность и осмотрительность.

Ранее синоптики рассказали, что аномальное тепло придет в Ростовскую область перед Новым годом. Столбики термометров в регионе могут подняться до +12 градусов. Однако ближе к концу недели в область вернутся снегопады, ливни и ураганный ветер.

До этого климатолог Александр Иошпа рассказал, какую погоду ждать на Новый год. Также синоптики сообщили, будет ли снегопад в новогоднюю ночь.

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