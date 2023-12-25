Уровень воды в реке Дон в Ростовской области поднимется до опасных отметок

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В устье реки Дон 25 и 26 декабря ожидается ветровой нагон воды. Из-за этого уровень воды в реке рядом с Азовом превысит неблагоприятную отметку до 30 сантиметров. В Ростове уровень воды достигнет опасного уровня, а в Аксае — приблизится к нему.
В связи с ухудшением погоды, обильными осадками и сильным ветром жителям региона рекомендуется проявить внимательность и осмотрительность.
Ранее синоптики рассказали, что аномальное тепло придет в Ростовскую область перед Новым годом. Столбики термометров в регионе могут подняться до +12 градусов. Однако ближе к концу недели в область вернутся снегопады, ливни и ураганный ветер.