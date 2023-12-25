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В Ростове ищет работу поедатель новогодних трехдневных салатов

В Ростове ищет работу поедатель новогодних трехдневных салатов

25 декабря 2023, 08:42
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове ищет работу поедатель новогодних трехдневных салатов
Ростовчанин с хорошим аппетитом предложил бесплатно доесть новогодние салаты, обветренные закуски и допить остатки алкоголя, сведения об этом появились на портале бесплатных объявлений.

До Нового года осталось меньше недели, и уже сейчас в Ростове-на-Дону появляются необычные предложения от наемного персонала, готового предложить свои услуги в праздничные дни.

Самым оригинальным стало объявление от ростовчанина, готового работать буквально за еду и ради еды. Молодой человек объявил о решимости помочь горожанам избавиться от лишней пищи и алкоголя, что останутся после новогоднего застолья.

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«Не побрезгую обветренными закусками и салатами трёхдневной свежести. Готов с вами разделить боль чревоугодия и сказать „ДА“ всем запретам съестного изобилия», — сказано в объявлении. По словам профессионального поедателя новогодних салатов, он готов выехать на заказ в любое время и предлагает свои услуги абсолютно бесплатно.

Ранее стало известно, сколько ростовчанам придется потратить на организацию застолья из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

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