В Ростове ищет работу поедатель новогодних трехдневных салатов

«Не побрезгую обветренными закусками и салатами трёхдневной свежести. Готов с вами разделить боль чревоугодия и сказать „ДА“ всем запретам съестного изобилия», — сказано в объявлении. По словам профессионального поедателя новогодних салатов, он готов выехать на заказ в любое время и предлагает свои услуги абсолютно бесплатно.