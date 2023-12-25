В Ростове ищет работу поедатель новогодних трехдневных салатов

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
До Нового года осталось меньше недели, и уже сейчас в Ростове-на-Дону появляются необычные предложения от наемного персонала, готового предложить свои услуги в праздничные дни.
Самым оригинальным стало объявление от ростовчанина, готового работать буквально за еду и ради еды. Молодой человек объявил о решимости помочь горожанам избавиться от лишней пищи и алкоголя, что останутся после новогоднего застолья.
«Не побрезгую обветренными закусками и салатами трёхдневной свежести. Готов с вами разделить боль чревоугодия и сказать „ДА“ всем запретам съестного изобилия», — сказано в объявлении. По словам профессионального поедателя новогодних салатов, он готов выехать на заказ в любое время и предлагает свои услуги абсолютно бесплатно.
Ранее стало известно, сколько ростовчанам придется потратить на организацию застолья из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».