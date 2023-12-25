В Ростове массово распродают костюмы, как у героев сериала «Слово пацана»

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Так, за 950 рублей можно приобрести кепку с надписью USA и сеточкой на задней стороне. Именно такие по сюжету украли главные герои в одном из магазинов.
За 1,8 тысячи рублей пытаются продать шапку, которую носит персонаж по кличке Пальто. А олимпийка бордового цвета в ретро-стиле обойдется в 3,5 тысячи рублей.
Продавец написал, что уже начался пошив этих моделей.
Кроме того, в продаже есть футболка, на которой изображены герои сериала. Она стоит 1,5 тысячи рублей. Пользуются ли спросом такие вещи, пока остается загадкой.
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