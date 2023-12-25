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Published Сегодня, 05:22

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Updated Сегодня, 05:58

В Ростове массово распродают костюмы, как у героев сериала «Слово пацана»

В Ростове массово распродают костюмы, как у героев сериала «Слово пацана»

25 декабря 2023, 05:22
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону выставили на продажу одежду, похожую на ту, что носили герои сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», объявления размещены на одном из тематических сайтов.

Так, за 950 рублей можно приобрести кепку с надписью USA и сеточкой на задней стороне. Именно такие по сюжету украли главные герои в одном из магазинов.

За 1,8 тысячи рублей пытаются продать шапку, которую носит персонаж по кличке Пальто. А олимпийка бордового цвета в ретро-стиле обойдется в 3,5 тысячи рублей.

Фото: Avito

Продавец написал, что уже начался пошив этих моделей.

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Кроме того, в продаже есть футболка, на которой изображены герои сериала. Она стоит 1,5 тысячи рублей. Пользуются ли спросом такие вещи, пока остается загадкой.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Одежда#Слово пацана
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