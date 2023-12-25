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Published Сегодня, 07:17

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В Ростове на месяц ограничат движение по Портовой и Стачки с 5 января

В Ростове на месяц ограничат движение по Портовой и Стачки с 5 января

25 декабря 2023, 07:17
Фото: 1MI
В Ростове на месяц ограничат движение по Портовой и Стачки с 5 января
С 5 января в Ростове введут ограничения на движение транспорта в районе улицы Портовой и проспекта Стачки, подробностями поделился городской Департамент автодорог.

Сотрудники администрации предупредили жителей Ростова-на-Дону, что на длинных новогодних праздниках на территории Западного жилого массива начнутся работы по строительству водопроводной линии.

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Для проведения работ потребуется ограничить движение транспорта по улице Портовой от дома №30 до площади Стачки 1902 года, кроме того, автомобили не смогут проехать по спуску с путепровода проспекта Стачки к улице Привокзальной. Запрет на движение транспорта будет действовать с 5 января по 5 февраля 2024 года.

Автомобилистам рекомендуется заранее продумать альтернативные пути объезда участков дорог, на которых действуют ограничения, чтобы с комфортом добраться до места назначения.

Ранее центральные улицы Ростова затопило из-за прорыва водопровода.

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