В Ростове на месяц ограничат движение по Портовой и Стачки с 5 января

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Сотрудники администрации предупредили жителей Ростова-на-Дону, что на длинных новогодних праздниках на территории Западного жилого массива начнутся работы по строительству водопроводной линии.
Для проведения работ потребуется ограничить движение транспорта по улице Портовой от дома №30 до площади Стачки 1902 года, кроме того, автомобили не смогут проехать по спуску с путепровода проспекта Стачки к улице Привокзальной. Запрет на движение транспорта будет действовать с 5 января по 5 февраля 2024 года.
Автомобилистам рекомендуется заранее продумать альтернативные пути объезда участков дорог, на которых действуют ограничения, чтобы с комфортом добраться до места назначения.
Ранее центральные улицы Ростова затопило из-за прорыва водопровода.