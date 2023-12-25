В Ростове на месяц ограничат движение по Портовой и Стачки с 5 января

Для проведения работ потребуется ограничить движение транспорта по улице Портовой от дома №30 до площади Стачки 1902 года, кроме того, автомобили не смогут проехать по спуску с путепровода проспекта Стачки к улице Привокзальной. Запрет на движение транспорта будет действовать с 5 января по 5 февраля 2024 года.