В Ростове на Портовой запретили разгоняться больше 40 километров в час

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:51
Власти Ростова объявили, что собираются внести изменения в схему организации движения транспорта в западной части города. Это необходимо для повышения показателей безопасности дорожного движения.
Так, с 30 декабря 2023 года планируется ввести ограничение скорости движения автомобилей до 40 километров в час по улице Портовой.
Ограничение скорости будет действовать по южной стороне на участках в границах переулков Жлобинского и Казачьего, переулков Весеннего и Рыночного, а также в границах улицы Скрябина и переулка Виражного. Вместе с этим по северной стороне Портовой скорость ограничат в границах от переулка Готвальда до Рыночного.
Ранее четыре человека погибли в ДТП на мокрой трассе в Ростовской области.