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В Ростове на Западном введут ограничение скорости с 30 декабря

В Ростове на Портовой запретили разгоняться больше 40 километров в час

25 декабря 2023, 07:31
Фото: 1MI
В Ростове на Западном введут ограничение скорости с 30 декабря
В Ростове на ЗЖМ собираются ограничить скорость до 40 километров в час, об этом сообщили на портале администрации города.

Власти Ростова объявили, что собираются внести изменения в схему организации движения транспорта в западной части города. Это необходимо для повышения показателей безопасности дорожного движения.

Так, с 30 декабря 2023 года планируется ввести ограничение скорости движения автомобилей до 40 километров в час по улице Портовой.

Ограничение скорости введут на Волкова в Ростове-на-Дону с 21 декабря
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Ограничение скорости будет действовать по южной стороне на участках в границах переулков Жлобинского и Казачьего, переулков Весеннего и Рыночного, а также в границах улицы Скрябина и переулка Виражного. Вместе с этим по северной стороне Портовой скорость ограничат в границах от переулка Готвальда до Рыночного.

Ранее четыре человека погибли в ДТП на мокрой трассе в Ростовской области.

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