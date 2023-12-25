В Ростове на Портовой запретили разгоняться больше 40 километров в час

Ограничение скорости будет действовать по южной стороне на участках в границах переулков Жлобинского и Казачьего, переулков Весеннего и Рыночного, а также в границах улицы Скрябина и переулка Виражного. Вместе с этим по северной стороне Портовой скорость ограничат в границах от переулка Готвальда до Рыночного.