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Published Сегодня, 15:02

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Updated Сегодня, 15:04

Главные новости Ростовской области 25 декабря

В Ростове объявился поедатель трехдневных салатов, пока красная икра все дорожает

25 декабря 2023, 15:02
Фото: Midjourney
Главные новости Ростовской области 25 декабря
Цены на красную икру продолжают расти в регионе, тем временем в Ростове объявился желающий допить и доесть еду с новогодних застолий, а Дед Мороз в городе рассказал о своих заработках.

Золотая икра

На портале ЕМИСС появилась информация, что стоимость лососевой икры в Ростовской области выросла на 2,3% за год.

Коснулась инфляция и другой рыбной продукции. Мороженая рыба, например, подорожала на 11% в 2023 году, а кальмары — на 9%.

Стоимость живой и охлажденной рыбы выросла на 9,8%, рыбного филе — на 3,9%.

Подешевели в регионе в этом году только креветки, и то менее чем на 1%.

Красная икра становится все менее доступной для жителей Ростовской области
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Подарки для Деда Мороза

Аниматор Сергей Елагин рассказал корреспонденту RostovGazeta о своих доходах на Новый год, когда он работает Дедом Морозом. По его словам, зарплаты на праздниках хватает на организацию отпуска летом.

Сезонный новогодний бизнес, по словам аниматора, может приносить шестую, а иногда и четвертую часть от всего годового заработка.

Час работы Деда Мороза оценивается в десять тысяч рублей, и такая высокая стоимость все равно не отпугивает заказчиков. В день артист может заработать до 50 тысяч рублей.

Аниматор рассказал, что чаще всего Деды Морозы нужны на коллективных мероприятиях, где находятся до 30 детей. Таким образом, оплата услуг артиста для родителей не является накладной.

«За весь сезон при желании можно заработать полмиллиона», — заключает аниматор.

Ростовский Дед Мороз признался, сколько зарабатывает в новогодние праздники
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Поедатель салатов

На портале бесплатных объявлений появилось сообщение от ростовчанина, который готов бесплатное доесть чужие новогодние салаты, обветренные закуски и допить остатки алкоголя.

Мужчина заявил, что просто хочет помочь других людям избавиться от излишеств, оставшихся после новогоднего застолья. Выехать на место он готов в любое время, при этом денег за свои услуги не возьмет.

«Не побрезгую обветренными закусками и салатами трёхдневной свежести. Готов с вами разделить боль чревоугодия и сказать „ДА“ всем запретам съестного изобилия», — заключил ростовчанин.

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