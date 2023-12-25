В Ростове объявился поедатель трехдневных салатов, пока красная икра все дорожает

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
На портале ЕМИСС появилась информация, что стоимость лососевой икры в Ростовской области выросла на 2,3% за год.
Коснулась инфляция и другой рыбной продукции. Мороженая рыба, например, подорожала на 11% в 2023 году, а кальмары — на 9%.
Стоимость живой и охлажденной рыбы выросла на 9,8%, рыбного филе — на 3,9%.
Подешевели в регионе в этом году только креветки, и то менее чем на 1%.
Аниматор Сергей Елагин рассказал корреспонденту RostovGazeta о своих доходах на Новый год, когда он работает Дедом Морозом. По его словам, зарплаты на праздниках хватает на организацию отпуска летом.
Сезонный новогодний бизнес, по словам аниматора, может приносить шестую, а иногда и четвертую часть от всего годового заработка.
Час работы Деда Мороза оценивается в десять тысяч рублей, и такая высокая стоимость все равно не отпугивает заказчиков. В день артист может заработать до 50 тысяч рублей.
Аниматор рассказал, что чаще всего Деды Морозы нужны на коллективных мероприятиях, где находятся до 30 детей. Таким образом, оплата услуг артиста для родителей не является накладной.
«За весь сезон при желании можно заработать полмиллиона», — заключает аниматор.
На портале бесплатных объявлений появилось сообщение от ростовчанина, который готов бесплатное доесть чужие новогодние салаты, обветренные закуски и допить остатки алкоголя.
Мужчина заявил, что просто хочет помочь других людям избавиться от излишеств, оставшихся после новогоднего застолья. Выехать на место он готов в любое время, при этом денег за свои услуги не возьмет.
«Не побрезгую обветренными закусками и салатами трёхдневной свежести. Готов с вами разделить боль чревоугодия и сказать „ДА“ всем запретам съестного изобилия», — заключил ростовчанин.