В Ростове-на-Дону прокурор проломил висок подполковнику Росгвардии

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
По его информации, в пятницу в одном из кафе проводил время прокурор Кагальницкого района и якобы начал приставать к другим людям. Говорится, что среди них оказался и подполковник Росгвардии.
«Во время ссоры прокурор отправил оппонента в нокаут, у него выявили перелом височной кости. Пострадавшего пришлось отвезти в медучреждение, где выяснилось, что в момент драки он был трезвым», — уточнил депутат.
Он добавил, что прокурор сейчас занимается своими рабочими обязанностями. Хинштейн рассказал о возбужденном уголовном деле, но пока в отношении неустановленного лица.
«Материалы планируется направить следствию для привлечения прокурора к ответственности. Замять эту ситуацию не получится, так как за ней следят руководство Генпрокуратуры и Росгвардии», — заявил парламентарий.
Добавим, что официальной информации об этой ситуации не было, она уточняется.
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