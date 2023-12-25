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Published Сегодня, 13:54

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Updated Сегодня, 14:02

В Ростове прокурор жестоко избил офицера Росгвардии

В Ростове-на-Дону прокурор проломил висок подполковнику Росгвардии

25 декабря 2023, 13:54
Фото: 1MI
В Ростове прокурор жестоко избил офицера Росгвардии
В Ростове-на-Дону ссора в кафе районного прокурора и офицера Росгвардии привела к драке, написал в Telegram депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его информации, в пятницу в одном из кафе проводил время прокурор Кагальницкого района и якобы начал приставать к другим людям. Говорится, что среди них оказался и подполковник Росгвардии.

«Во время ссоры прокурор отправил оппонента в нокаут, у него выявили перелом височной кости. Пострадавшего пришлось отвезти в медучреждение, где выяснилось, что в момент драки он был трезвым», — уточнил депутат.

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Он добавил, что прокурор сейчас занимается своими рабочими обязанностями. Хинштейн рассказал о возбужденном уголовном деле, но пока в отношении неустановленного лица.

«Материалы планируется направить следствию для привлечения прокурора к ответственности. Замять эту ситуацию не получится, так как за ней следят руководство Генпрокуратуры и Росгвардии», — заявил парламентарий.

Добавим, что официальной информации об этой ситуации не было, она уточняется.

Ранее житель Батайска отправил в больницу хулигана, справившего нужду у магазина.

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