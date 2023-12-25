В Ростовской области усилят меры безопасности во время проведения выборов президента

Так власти собираются усилить меры безопасности в местах массового скопления людей, а также на избирательных пунктах и объектах, связанных с выборами президента. Владимир Устинов также призвал южан не бояться диверсий и провокаций со стороны Украины, поскольку спецслужбы делают все необходимое для сохранения покоя и порядка в приграничных регионах.