В Ростовской области усилят меры безопасности во время проведения выборов президента

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В понедельник, 25 декабря, портал ТАСС со ссылкой на полномочного представителя президента в ЮФО Владимира Устинова рассказал, что на будущих выборах особое внимание собираются уделить профилактике и пресечению преступной деятельности террористического и экстремистского характера.
Владимир Устинов объявил, что весной 2024 года во время президентских выборов собираются усилить меры безопасности в южных регионах, в том числе в Ростовской области.
Так власти собираются усилить меры безопасности в местах массового скопления людей, а также на избирательных пунктах и объектах, связанных с выборами президента. Владимир Устинов также призвал южан не бояться диверсий и провокаций со стороны Украины, поскольку спецслужбы делают все необходимое для сохранения покоя и порядка в приграничных регионах.
«Правоохранительные органы, спецслужбы и органы власти делают все, чтобы не допустить дестабилизации обстановки и дискредитации выборного процесса», — заявил Устинов, добавив, что власти планируют также продолжить работы по обеспечению цифровой безопасности населения.
Ранее стало известно, что жителя Ростовской области смогут проголосовать за своего кандидата в президенты через ДЭГ.