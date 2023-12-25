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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

В Ростовской области усилят меры безопасности во время проведения выборов президента

В Ростовской области усилят меры безопасности во время проведения выборов президента

25 декабря 2023, 11:28
Фото: Midjourney
В Ростовской области усилят меры безопасности во время проведения выборов президента

На Дону усилят меры безопасности во время проведения выборов президента

В Ростовской области и других регионах ЮФО собираются усилить меры безопасности на период президентских выборов, об этом сообщил портал ТАСС.

В понедельник, 25 декабря, портал ТАСС со ссылкой на полномочного представителя президента в ЮФО Владимира Устинова рассказал, что на будущих выборах особое внимание собираются уделить профилактике и пресечению преступной деятельности террористического и экстремистского характера.

Владимир Устинов объявил, что весной 2024 года во время президентских выборов собираются усилить меры безопасности в южных регионах, в том числе в Ростовской области.

Так власти собираются усилить меры безопасности в местах массового скопления людей, а также на избирательных пунктах и объектах, связанных с выборами президента. Владимир Устинов также призвал южан не бояться диверсий и провокаций со стороны Украины, поскольку спецслужбы делают все необходимое для сохранения покоя и порядка в приграничных регионах.

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«Правоохранительные органы, спецслужбы и органы власти делают все, чтобы не допустить дестабилизации обстановки и дискредитации выборного процесса», — заявил Устинов, добавив, что власти планируют также продолжить работы по обеспечению цифровой безопасности населения.

Ранее стало известно, что жителя Ростовской области смогут проголосовать за своего кандидата в президенты через ДЭГ.

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