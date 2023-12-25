В Сети появился фейковый сайт военкомата Ростовской области с недостоверными данными

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Published Сегодня, 09:50
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В понедельник, 25 декабря, ИА «Дон24» рассказал, что в Ростовской области создали сайт, чья работа якобы связана с донскими военкоматами, хотя сам ресурс никак не связан с Минобороны.
По словам издания, название сайта «Военкомат Ростова-на-Дону», а его URL-адрес зарегистрирован на российском домене. При этом, по словам корреспондента, на сайте указана недостоверная информация об адресах и контактах военкоматов. Так на портале указали адрес военкомата несуществующего Западного городского округа, который по неизвестным причинам находится в центре города на проспекте Буденновском, 789. При этом на самом проспекте всего около 100 зданий.
По данным издания, аналогичные сайты создают и в других регионах и городах России, в настоящий момент сообщается о 72 похожих интернет-ресурсов. При этом цель создания таких порталов не ясна, эксперты предполагают, что поддельные сайты военкоматов создают ради осуществления мошеннических действий.
Информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.
Обращаем внимание, что официальный сайт военкоматов Ростовской области размещен по URL-адресу voenkomat.donland.ru, именно на нем можно найти подлинную информацию о призывах и контракты военных комиссариатов.
Ранее военком Ростовской области рассказал, когда начнется призыв дончан старше 27 лет.