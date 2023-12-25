В Сети появился фейковый сайт военкомата Ростовской области с недостоверными данными

По словам издания, название сайта «Военкомат Ростова-на-Дону», а его URL-адрес зарегистрирован на российском домене. При этом, по словам корреспондента, на сайте указана недостоверная информация об адресах и контактах военкоматов. Так на портале указали адрес военкомата несуществующего Западного городского округа, который по неизвестным причинам находится в центре города на проспекте Буденновском, 789. При этом на самом проспекте всего около 100 зданий.