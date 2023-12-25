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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

В Таганроге военнослужащую не пустили в кафе из-за формы

25 декабря 2023, 11:35
В Таганроге возник скандал вокруг кафе. Замполит мотострелковой роты Анна Илясова рассказала, что ее не пустили в кафе из-за того, что она была в военной форме.

Анна остановилась в Таганроге по пути в зону СВО и решила немного отдохнуть. Она сходила в кино и купила подарки для сослуживцев. После этого она захотела поесть и попить чай в кафе. Однако ее не пустили внутрь.

Анна спросила охранника, почему ее не пускают. Ей ответили, что заведение не принимает людей в военной форме. Женщина вызвала полицию и написала заявление об инциденте. Она также рассказала о случившемся волонтеру и публицисту Сергею Богатыреву.

Сергей обратился к администратору заведения и объяснил, что они — военнослужащие, и хотели бы отметить Новый год в этом заведении. Однако администратор ответила, что они не обслуживают военнослужащих по распоряжению хозяина.

«КП-Ростов-на-Дону» попыталась получить комментарий от представителей заведения. Они сообщили, что руководитель сможет дать ответ позже и он будет опубликован на сайте издания.

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