Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Депутат разъясняет, что против нас Украиной воюет НАТО. Запаса прочности НАТО, по разным оценкам, хватит на срок от года до пяти лет.
«Но у НАТО хватает и других проблем. Поэтому нет гарантии, что весь свой запас прочности они израсходуют именно на Украину. Скорее всего, они займутся и чем-то другим», — отмечает Анатолий Вассерман.
Спикер разъясняет, что в январе предстоят выборы президента Тайваня. С высокой вероятностью на них могут победить сторонники воссоединения с материковым Китаем.
«Воссоединение обернется для соединенных государств Америки такими катастрофическими последствиями, что они будут готовы развязать боевые действия в том регионе. Это вынудит их если не забыть об Украине, то, по крайней мере, перевалить ее на Европейский союз, у которого запас прочности существенно меньше», — уточняет депутат.
Поэтому предсказать, когда закончится СВО спикер не берется.
«Пока можно утешаться тем, что нашего запаса прочности хватит на века», — резюмирует Вассерман.
Ранее, ссылаясь на слова ростовского депутата, RostovGazeta сообщала, почему американцы заинтересованы в затягивании боевых действий.