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Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:27

Updated Сегодня, 17:27

Вассерман рассказал, когда Украина прекратит попытки атаковать Ростов

Вассерман рассказал, когда Украина прекратит попытки атаковать Ростовскую область

25 декабря 2023, 17:24
Фото: 1MI
Вассерман рассказал, когда Украина прекратит попытки атаковать Ростов

Депутат Вассерман рассказал, когда Украина прекратит попытки атаковать Ростов

Попытки Украины атаковать Ростовскую область прекратятся только тогда, когда Украина «кончится». Но когда это произойдет — предсказать невозможно. Это может произойти весной 2024 года, а может протянуться еще год-два, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы, публицист и политик Анатолий Вассерман.

Депутат разъясняет, что против нас Украиной воюет НАТО. Запаса прочности НАТО, по разным оценкам, хватит на срок от года до пяти лет.

«Но у НАТО хватает и других проблем. Поэтому нет гарантии, что весь свой запас прочности они израсходуют именно на Украину. Скорее всего, они займутся и чем-то другим», — отмечает Анатолий Вассерман.

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Спикер разъясняет, что в январе предстоят выборы президента Тайваня. С высокой вероятностью на них могут победить сторонники воссоединения с материковым Китаем.

«Воссоединение обернется для соединенных государств Америки такими катастрофическими последствиями, что они будут готовы развязать боевые действия в том регионе. Это вынудит их если не забыть об Украине, то, по крайней мере, перевалить ее на Европейский союз, у которого запас прочности существенно меньше», — уточняет депутат.

Поэтому предсказать, когда закончится СВО спикер не берется.

«Пока можно утешаться тем, что нашего запаса прочности хватит на века», — резюмирует Вассерман.

Ранее, ссылаясь на слова ростовского депутата, RostovGazeta сообщала, почему американцы заинтересованы в затягивании боевых действий.

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