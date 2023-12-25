Вассерман рассказал, когда Украина прекратит попытки атаковать Ростовскую область

«Воссоединение обернется для соединенных государств Америки такими катастрофическими последствиями, что они будут готовы развязать боевые действия в том регионе. Это вынудит их если не забыть об Украине, то, по крайней мере, перевалить ее на Европейский союз, у которого запас прочности существенно меньше», — уточняет депутат.