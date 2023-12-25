Вклад Банка ЗЕНИТ занял четвертое место в рейтинге вкладов с максимальной доходностью

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
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Updated Сегодня, 10:21
Кроме того, эксперты «Бробанк» включили сберегательные продукты Банка ЗЕНИТ в ТОП-16 рейтинга самых выгодных банков для открытия вклада и в ТОП-19 рейтинга вкладов сроком до 90 дней. Эксперты оценивали уровень ставок и условия продукта.
Максимальная ставка по вкладу «ЗЕНИТ» составляет 15,5% годовых. Она действует для «новых клиентов», у которых в течение 90 календарных дней до даты заключения договора вклада и в дату обращения в Банк ЗЕНИТ, отсутствовали действующие договоры срочных вкладов. Для остальных клиентов, оформивших вклад в ДБО, максимальная ставка составит 14,75% годовых. При этом срок размещения средств — 181 день.
Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования». Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.
Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка ЗЕНИТ.