Воды по щиколотку: Ливень в Ростове затопил улицу Пушкинскую

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Сегодня днем в Ростове пошел мокрый снег. В центре города он сменился обильным дождем. Из-за плохо работающей системы ливневой канализации улицы снова превратились в бурлящие реки.
На Пушкинской в Ростове вода может достигнуть щиколотки. Лужи там разрастаются на площади целых дорожных переходов.
По прогнозам синоптиков, дождь сегодня не прекратится до девяти часов вечера.
Из-за непогоды в городе также взлетели цены на такси. Высокий спрос породил подорожание услуг таксистов до 1 000 рублей за поездку.