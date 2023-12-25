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Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Ростове из-за дождя в центре города подтопило Пушкинскую

Воды по щиколотку: Ливень в Ростове затопил улицу Пушкинскую

25 декабря 2023, 16:00
Фото: Midjourney
В Ростове из-за дождя в центре города подтопило Пушкинскую

Ливень в Ростове затопил улицу Пушкинскую

В Ростове из-за дождя в центре города подтопило Пушкинскую, ливневки там не справляются с потоками воды, видео с места событий прислал читатель RostovGazeta.

Сегодня днем в Ростове пошел мокрый снег. В центре города он сменился обильным дождем. Из-за плохо работающей системы ливневой канализации улицы снова превратились в бурлящие реки.

На Пушкинской в Ростове вода может достигнуть щиколотки. Лужи там разрастаются на площади целых дорожных переходов.

В Ростове из-за дождя в центре города подтопило Пушкинскую
Видео: rostovgazeta.ru

По прогнозам синоптиков, дождь сегодня не прекратится до девяти часов вечера.

Из-за непогоды в городе также взлетели цены на такси. Высокий спрос породил подорожание услуг таксистов до 1 000 рублей за поездку.

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