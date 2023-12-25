Врач предупредил о росте венерических заболеваний после Нового года в Ростове

«Неоднократно ко мне с утра прибегали встревоженные пациенты, со словами „доктор, помоги, плохо помню, что было вчера“. Такие пациенты, как правило, заранее беспокоятся о своем здоровье после бурного проведения праздника, не дожидаясь первых симптомов болезни», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.