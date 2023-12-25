Врач предупредил о росте венерических заболеваний после Нового года в Ростове

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Рост венерических заболеваний врачи объясняют длительными новогодними праздниками. Люди максимально отдыхают и веселятся, празднуя окончание года.
«Неоднократно ко мне с утра прибегали встревоженные пациенты, со словами „доктор, помоги, плохо помню, что было вчера“. Такие пациенты, как правило, заранее беспокоятся о своем здоровье после бурного проведения праздника, не дожидаясь первых симптомов болезни», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Доктор добавляет, что мужская психология особым образом работает под влиянием обильного количества алкоголя — человек максимально раскрепощается. Это всегда приводит к снижению адекватного восприятия действительности.
«А утром мужчина просыпается и ужасается. Поэтому очереди в кабинеты к врачам традиционно увеличиваются после каждого Нового года», — резюмирует доктор.
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