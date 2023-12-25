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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Как ростовчанам не попасть под штрафы в новогоднюю ночь

Юрист Габович рассказал, как ростовчанам не попасть под штрафы в новогоднюю ночь

25 декабря 2023, 12:38
Фото: rostovgazeta.ru
Как ростовчанам не попасть под штрафы в новогоднюю ночь
Юрист Габович сообщил корреспонденту RostovGazeta, как в Ростове отпраздновать Новый год, чтобы не попасть под штрафы.

Оказалось, что при праздновании Нового года нельзя шуметь и громко слушать музыку.

Дело в том, что в Ростовской области действует закон об административных правонарушениях. Он запрещает нарушать тишину в будние дни с 23.00 мск до 07.00 мск, а в выходные и праздничные дни с 23.00 мск до 08.00 мск.

«Соответственно, ночью нарушителей тишины могут оштрафовать. Сумма штрафа может достигнуть трех тысяч рублей», — отмечает Антон Габович.

Юрист добавляет, что если в компании будут играть на музыкальных инструментах или использовать другие воспроизводящие звук устройства, это приведет к росту штрафа.

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Собеседник напоминает и про запрет использования салютов и фейерверков. В этот Новый год можно пользоваться только маломощными средствами. В их числе — хлопушки, бенгальские огни.

В этот Новый год в Ростовской области можно пользоваться только маломощными средствами. В этот Новый год в Ростовской области можно пользоваться только маломощными средствами.
В этот Новый год в Ростовской области можно пользоваться только маломощными средствами.
Фото: Midjourney

«За использование пиротехники по статье о мелком хулиганстве могут оштрафовать до 2,5 тысячи рублей или даже арестовать на 15 суток», — уточняет эксперт.

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Нельзя в новогодние праздники появляться пьяным в общественных местах.

«Конечно же, существуют разграничения. Если выпивший человек ведет себя спокойно, то за это к административной ответственности никто не привлечет. А если ростовчанин выражается нецензурной бранью, дебоширит или уснул на лавочке — можно получить штраф», — констатирует эксперт.

Также юрист напоминает о недопустимости садиться выпившим за руль.

«Некоторые ростовчане считают, что если выпил стаканчик шампанского, то показатели промилле будут в пределах нормы. Но это ошибочное суждение. За вождение транспортного средства в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф — 30 тысяч рублей. Помимо этого можно лишиться права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет», — разъясняет собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что врач предупредил о росте венерических заболеваний после новогоднего празднования.

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