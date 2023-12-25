Юрист Габович рассказал, как ростовчанам не попасть под штрафы в новогоднюю ночь

«Некоторые ростовчане считают, что если выпил стаканчик шампанского, то показатели промилле будут в пределах нормы. Но это ошибочное суждение. За вождение транспортного средства в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф — 30 тысяч рублей. Помимо этого можно лишиться права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет», — разъясняет собеседник.