Юрист Габович рассказал, как ростовчанам не попасть под штрафы в новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Оказалось, что при праздновании Нового года нельзя шуметь и громко слушать музыку.
Дело в том, что в Ростовской области действует закон об административных правонарушениях. Он запрещает нарушать тишину в будние дни с 23.00 мск до 07.00 мск, а в выходные и праздничные дни с 23.00 мск до 08.00 мск.
«Соответственно, ночью нарушителей тишины могут оштрафовать. Сумма штрафа может достигнуть трех тысяч рублей», — отмечает Антон Габович.
Юрист добавляет, что если в компании будут играть на музыкальных инструментах или использовать другие воспроизводящие звук устройства, это приведет к росту штрафа.
Собеседник напоминает и про запрет использования салютов и фейерверков. В этот Новый год можно пользоваться только маломощными средствами. В их числе — хлопушки, бенгальские огни.
«За использование пиротехники по статье о мелком хулиганстве могут оштрафовать до 2,5 тысячи рублей или даже арестовать на 15 суток», — уточняет эксперт.
Нельзя в новогодние праздники появляться пьяным в общественных местах.
«Конечно же, существуют разграничения. Если выпивший человек ведет себя спокойно, то за это к административной ответственности никто не привлечет. А если ростовчанин выражается нецензурной бранью, дебоширит или уснул на лавочке — можно получить штраф», — констатирует эксперт.
Также юрист напоминает о недопустимости садиться выпившим за руль.
«Некоторые ростовчане считают, что если выпил стаканчик шампанского, то показатели промилле будут в пределах нормы. Но это ошибочное суждение. За вождение транспортного средства в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф — 30 тысяч рублей. Помимо этого можно лишиться права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет», — разъясняет собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что врач предупредил о росте венерических заболеваний после новогоднего празднования.