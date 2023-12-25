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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

В Батайске конфликт между двумя владельцами собак стал причиной увечий одного из псов

Житель Батайска напал с ножом на собаку посреди местной пивнушки

25 декабря 2023, 15:26
Фото: 1MI
В Батайске конфликт между двумя владельцами собак стал причиной увечий одного из псов
В Батайске конфликт между двумя владельцами собак стал причиной увечий одного из псов, пишут местные СМИ.

«Батайское время» рассказало, что накануне в один из пивных магазинов города ворвался неизвестный с ножом и напал на собаку покупателя.

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Конфликт между нападавшим и владельцем пострадавшего пса возник несколько ранее. Животные во время прогулки сцепились друг с другом. Их хозяева начали скандалить. Один из участников конфликта пригрозил, что зарежет собаку обидчика.

Через время он ворвался в пивнушку, где пребывал оппонент, ударил пса ножом и сбежал.

Сейчас поисками мужчины занимается полиция. Пес же находится под наблюдением ветеринаров, однако те не дают прогнозов о дальнейшей судьбе животного.

Ранее RostovGazeta рассказала, как в Ростовской области в приюте много лет издеваются над собаками.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Батайск#Происшествия
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