Житель Батайска напал с ножом на собаку посреди местной пивнушки

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
«Батайское время» рассказало, что накануне в один из пивных магазинов города ворвался неизвестный с ножом и напал на собаку покупателя.
Конфликт между нападавшим и владельцем пострадавшего пса возник несколько ранее. Животные во время прогулки сцепились друг с другом. Их хозяева начали скандалить. Один из участников конфликта пригрозил, что зарежет собаку обидчика.
Через время он ворвался в пивнушку, где пребывал оппонент, ударил пса ножом и сбежал.
Сейчас поисками мужчины занимается полиция. Пес же находится под наблюдением ветеринаров, однако те не дают прогнозов о дальнейшей судьбе животного.
Ранее RostovGazeta рассказала, как в Ростовской области в приюте много лет издеваются над собаками.