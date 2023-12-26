50 миллионов россиян подписались на официальные страницы госучреждений

«В России появилась новая профессия — администратор госпаблика. Чаще всего эту функцию выполняют действующие сотрудники: в школах — учителя, в детских садах — воспитатели и т. д. Это неравнодушные люди, которые создают имидж и репутацию своего учреждения в сети», — отметил Андрей Цепелев, заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы». Он подчеркнул, что со временем эта специальность будет все более востребованной.