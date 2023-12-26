50 миллионов россиян подписались на официальные страницы госучреждений

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Больше всего официальных страниц появилось у образовательных учреждений — восемьдесят три тысячи. Примерно каждый третий житель России подписан сегодня хотя бы на один госпаблик. 55% российской интернет-аудитории являются подписчиками официальных страниц государственных органов и учреждений, пишет 56orb.ru.
Как отметил заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов, госпаблики упрощают коммуникацию граждан и органов власти, а также позволяют получать нужную информацию наиболее удобным способом — через социальные сети. За год госпаблики стали мощным информационным каналом, их количество достигло 175 000. Около пятидесяти миллионов россиян подписаны сегодня хотя бы на один госпаблик.
Для администраторов официальных страниц госучреждений проводятся специальные обучающие курсы. Их организатор — координатор по развитию госпабликов АНО «Диалог Регионы». Обучение осуществляется на базе центров управления регионами. Уточняется, что 112 000 человек уже прошли онлайн-программу «Академия госпабликов», а сорок шесть тысяч администраторов из субъектов России стали участниками обучающих мероприятий, которые проводились в очном формате.
«В России появилась новая профессия — администратор госпаблика. Чаще всего эту функцию выполняют действующие сотрудники: в школах — учителя, в детских садах — воспитатели и т. д. Это неравнодушные люди, которые создают имидж и репутацию своего учреждения в сети», — отметил Андрей Цепелев, заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы». Он подчеркнул, что со временем эта специальность будет все более востребованной.
Наряду с функцией информирования мини-приложения на страницах госучреждений в соцсетях позволяют записывать детей в секции и кружки, а также получать талоны к врачам. Так, 70 000 учреждений добавили на свои страницы сервис «Запись в кружок», а 4500 — «Запись к врачу». За ноябрь соответствующими услугами воспользовались более пяти тысяч россиян.