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Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Банду осудили за снабжение Ростовской области незаконным алкоголем

Банду осудили за снабжение Ростовской области незаконным алкоголем

26 декабря 2023, 09:59
Фото: Vmenkov/cc by sa/wikimedia.org
Банду осудили за снабжение Ростовской области незаконным алкоголем
В Ростовской области огласили приговор членам банды, которые сбывали незаконный алкоголь, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

На скамье подсудимых оказались шесть человек, а банда была сформирована в 2021 году. И у каждого фигуранта были свои обязанности в этой схеме.

Члены банды закупали этиловый спирт, после чего готовили алкогольную продукцию без маркировки. Преступления подельники совершали до 28 марта 2022 года.

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После этого возбудили уголовное дело, а теперь огласили приговор. Обвиняемые получили сроки от 3 до 5 лет заключения.

«Это решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке», — сказано в сообщении.

Ранее врачи и юристы предложили оставить дончан без алкоголя на Новый год.

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