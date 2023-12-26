Банду осудили за снабжение Ростовской области незаконным алкоголем

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
На скамье подсудимых оказались шесть человек, а банда была сформирована в 2021 году. И у каждого фигуранта были свои обязанности в этой схеме.
Члены банды закупали этиловый спирт, после чего готовили алкогольную продукцию без маркировки. Преступления подельники совершали до 28 марта 2022 года.
После этого возбудили уголовное дело, а теперь огласили приговор. Обвиняемые получили сроки от 3 до 5 лет заключения.
«Это решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке», — сказано в сообщении.
Ранее врачи и юристы предложили оставить дончан без алкоголя на Новый год.