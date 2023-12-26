БНА «Траст» получил свыше 1 млрд рублей от продажи КФ «Богатырь»

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Актив был продан в рамках процедуры банкротства конкурсным управляющим. Цена лота по итогам открытого аукциона составила 1,2 млрд рублей. Компания передана новому владельцу — ООО УК «ТЭКС».
В лот вошли два земельных участка площадью 41,9 тыс. кв. м (с правом аренды на 49 лет) и площадью 4 тыс. кв. м (с правом собственности), а также шесть производственных и складских помещений. Фабрика расположена в Зеленограде. Имеет производственное оборудование (более 300 наименований), среди них фасовочно-упаковочные аппараты, производственные линии, котлы для пара и другое.