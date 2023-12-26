Большой десантный корабль «Новочеркасск» поврежден при атаке ВСУ в Феодосии

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Пока о характере повреждений ничего не известно. В сообщении сказано, что атака была произведена с украинских самолетов Су-24 с применением управляемых ракет.
При этом российским ПВО удалось сбить два самолета, атаковавших Феодосию. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, на корабле погиб один человек, а еще двое были ранены.
Кроме того, в шести зданиях были выбиты стекла. Шесть жильцов на данный момент разместили в пунктах временного размещения, остальные жильцы решили остановиться у родственников и знакомых.
Ранее российские бойцы сбили ракеты над Азовским морем. Атака была произведена днем 21 декабря.