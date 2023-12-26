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Большой десантный корабль «Новочеркасск» при атаке ВСУ в Феодосии

Большой десантный корабль «Новочеркасск» поврежден при атаке ВСУ в Феодосии

26 декабря 2023, 07:13
Фото: 1MI
Большой десантный корабль «Новочеркасск» при атаке ВСУ в Феодосии
Военный корабль «Новочеркасск», находящийся в порту Феодосии, получил повреждения в ночь на вторник, 26 декабря, сообщили в Минобороны России.
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СВО

Пока о характере повреждений ничего не известно. В сообщении сказано, что атака была произведена с украинских самолетов Су-24 с применением управляемых ракет.

При этом российским ПВО удалось сбить два самолета, атаковавших Феодосию. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, на корабле погиб один человек, а еще двое были ранены.

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Кроме того, в шести зданиях были выбиты стекла. Шесть жильцов на данный момент разместили в пунктах временного размещения, остальные жильцы решили остановиться у родственников и знакомых.

Ранее российские бойцы сбили ракеты над Азовским морем. Атака была произведена днем 21 декабря.

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#ВСУ#Новочеркасск#СВО#Корабли#Крупные корабли#Феодосия#Атака
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