Дело об избиении офицера Росгвардии в Ростове передали в Следком

Ранее он рассказал, что в Ростове-на-Дону в кафе прокурор Кагальницкого района якобы напал на росгвардейца. По словам депутата, в результате этой драки пострадавший сейчас находится в больнице, а прокурор пока продолжает работать.



«Прокурор мешал отдыхать гостям, одним из которых стал подполковник Росгвардии. Между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. В ходе потасовки росгвардеец получил перелом черепной кости», — уточнял Хинштейн.