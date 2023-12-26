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Дело об избиении офицера Росгвардии в Ростове передали в Следком

Дело об избиении офицера Росгвардии в Ростове передали в Следком

26 декабря 2023, 05:41
Фото: 1MI
В Ростовской области следствию передали уголовное дело после избиения офицера Росгвардии, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Ранее он рассказал, что в Ростове-на-Дону в кафе прокурор Кагальницкого района якобы напал на росгвардейца. По словам депутата, в результате этой драки пострадавший сейчас находится в больнице, а прокурор пока продолжает работать.

«Прокурор мешал отдыхать гостям, одним из которых стал подполковник Росгвардии. Между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. В ходе потасовки росгвардеец получил перелом черепной кости», — уточнял Хинштейн.

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Он добавил, что по факту случившегося возбудили уголовное дело, которое теперь передали в региональное УСКР. Другой официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области скончался избитый у бара мужчин.

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