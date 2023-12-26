Депутат объяснил, почему в Ростовской области растут цены на яйца и другие продукты

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Напомним, что в Ростовской области цены на многие товары стабильно растут. Повысилась стоимость квартир в Ростове, продуктов питания, проезда в общественном транспорте, товаров и услуг.
«КПРФ буквально неделю назад выступила с требованием признать уровень инфляции 7%. Но донские власти анонсируют инфляцию 4,5%», — отмечает Юрий Нерсесян.
Депутат недоумевает — о каких 4% может идти речь? Ведь любая хозяйка легко может сосчитать, что те товары, которые прежде стоили 100 рублей, сейчас отнюдь не стоят 104 рубля.
«Если учитывать, что инфляция у нас порядка 7-8%, то отсюда и получается ежемесячное и даже еженедельное повышение цен. А отсутствие объективной оценки экономической ситуации в регионе дает искаженное понимание процесса», — делится своими мыслями собеседник.
В качестве примера спикер приводит стремительный рост цен на яйца. К такому росту, на взгляд депутата, мог привести только предновогодний сговор производителей.
«Рост цен мы наблюдаем каждый год накануне новогодних праздников. Ведь без яиц не обходится ни одно блюдо для праздничного стола. Возможно, подорожали корма из-за санкций или их цену специально искусственно подняли, чтобы навариться. Да и посмотрите, сколько птицефабрик уничтожено в Ростовской области? Все эти факторы и способствуют повышению цен», — говорит Нерсесян.
Ранее RostovGazeta сообщала, что во втором полугодии 2024 года увеличится размер оплаты за ЖКХ. Уточняется, что рост тарифов на коммуналку превысит 9%.