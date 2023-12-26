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Published Сегодня, 10:17

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Депутат объяснил, почему в Ростовской области растут цены на яйца и на все остальное

Депутат объяснил, почему в Ростовской области растут цены на яйца и другие продукты

26 декабря 2023, 10:17
Фото: rostovgazeta.ru
Депутат объяснил, почему в Ростовской области растут цены на яйца и на все остальное
Причин для роста цен на все товары и услуги в Ростовской области существует несколько, сообщил RostovGazeta депутат Юрий Нерсесян.

Напомним, что в Ростовской области цены на многие товары стабильно растут. Повысилась стоимость квартир в Ростове, продуктов питания, проезда в общественном транспорте, товаров и услуг.

«КПРФ буквально неделю назад выступила с требованием признать уровень инфляции 7%. Но донские власти анонсируют инфляцию 4,5%», — отмечает Юрий Нерсесян.

Депутат недоумевает — о каких 4% может идти речь? Ведь любая хозяйка легко может сосчитать, что те товары, которые прежде стоили 100 рублей, сейчас отнюдь не стоят 104 рубля.

«Но донские власти анонсируют инфляцию 4,5%», — отмечает Юрий Нерсесян.«Но донские власти анонсируют инфляцию 4,5%», — отмечает Юрий Нерсесян.
«Но донские власти анонсируют инфляцию 4,5%», — отмечает Юрий Нерсесян.
Фото: rostov-gorod.ru
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«Если учитывать, что инфляция у нас порядка 7-8%, то отсюда и получается ежемесячное и даже еженедельное повышение цен. А отсутствие объективной оценки экономической ситуации в регионе дает искаженное понимание процесса», — делится своими мыслями собеседник.

В качестве примера спикер приводит стремительный рост цен на яйца. К такому росту, на взгляд депутата, мог привести только предновогодний сговор производителей.

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«Рост цен мы наблюдаем каждый год накануне новогодних праздников. Ведь без яиц не обходится ни одно блюдо для праздничного стола. Возможно, подорожали корма из-за санкций или их цену специально искусственно подняли, чтобы навариться. Да и посмотрите, сколько птицефабрик уничтожено в Ростовской области? Все эти факторы и способствуют повышению цен», — говорит Нерсесян.

Ранее RostovGazeta сообщала, что во втором полугодии 2024 года увеличится размер оплаты за ЖКХ. Уточняется, что рост тарифов на коммуналку превысит 9%.

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