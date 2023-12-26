Депутат объяснил, почему в Ростовской области растут цены на яйца и другие продукты

«Рост цен мы наблюдаем каждый год накануне новогодних праздников. Ведь без яиц не обходится ни одно блюдо для праздничного стола. Возможно, подорожали корма из-за санкций или их цену специально искусственно подняли, чтобы навариться. Да и посмотрите, сколько птицефабрик уничтожено в Ростовской области? Все эти факторы и способствуют повышению цен», — говорит Нерсесян.