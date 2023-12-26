Крупнейшего поставщика кирпича в Ростовской области могут признать банкротом

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
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Updated Сегодня, 14:51
В четверг, 21 декабря, арбитражный суд Ростовской области вынес решение по делу о банкротстве АО «Глубокинский кирпичный завод», расположенном в Каменском районе. По итогам судебных заседаний, было принято решение ввести процедуру наблюдения в отношении завода, конкурсным управляющим назначили Виталия Савельева.
К настоящему моменту, согласно данным портала сведений о банкротстве, требования к должнику предъявили ООО «ТД „СПЕКТР-ПАК“», ООО «ЮГ-КОМПЛЕКТ», ПАО «ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ», предприниматель Григорий Милаев и ООО «ХТР». Общая сумма задолженности предприятия в документах не раскрывалась.
Напомним, ФНС требовал признать кирпичный завод банкротом еще в марте текущего года.