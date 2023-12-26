Крупнейшего поставщика кирпича в Ростовской области могут признать банкротом

В четверг, 21 декабря, арбитражный суд Ростовской области вынес решение по делу о банкротстве АО «Глубокинский кирпичный завод», расположенном в Каменском районе. По итогам судебных заседаний, было принято решение ввести процедуру наблюдения в отношении завода, конкурсным управляющим назначили Виталия Савельева.