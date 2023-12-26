Эксперт Махмудов рассказал, как не отравиться красной икрой в Ростове

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Напомним, что в красной икре ряда производителей была обнаружена кишечная палочка. Обнаружено, что один из производителей икры и вовсе положил в банку вместо настоящей — имитированную.
Однако главную опасность красной икры для ростовчан эксперты видят в возможном наличии паразитов. Они оказываются в плохо обработанной икре.
«Покупать икру следует в проверенных крупных сетевых магазинах. И хотя не исключено, что в них икра будет дороже, это убережет от покупки продукта сомнительного качества», — отмечает Владислав Махмудов.
Обязательно, по словам эксперта, следует обращать внимание на банку. Крышка на ней не должна болтаться и не должна быть вздутой.
«Торговые сети следят за качеством продукции, представленной на своих прилавках. Они же попадают на огромные штрафы, поэтому не заинтересованы в том, чтобы брать продукцию сомнительных производителей», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, откуда привозят в Ростов красную и черную икру.