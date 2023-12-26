Эксперт Махмудов рассказал, как не отравиться красной икрой в Ростове

Красная икра — это не тот деликатес, на котором нужно экономить. Нельзя приобретать красную икру на рынке или с рук. Покупать ее следует только в магазинах торговых сетей Ростова, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

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