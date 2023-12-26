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Эксперт Махмудов рассказал, как не отравиться красной икрой в Ростове

Эксперт Махмудов рассказал, как не отравиться красной икрой в Ростове

26 декабря 2023, 04:08
Фото: rostovgazeta.ru
Эксперт Махмудов рассказал, как не отравиться красной икрой в Ростове
Красная икра — это не тот деликатес, на котором нужно экономить. Нельзя приобретать красную икру на рынке или с рук. Покупать ее следует только в магазинах торговых сетей Ростова, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Напомним, что в красной икре ряда производителей была обнаружена кишечная палочка. Обнаружено, что один из производителей икры и вовсе положил в банку вместо настоящей — имитированную.

Однако главную опасность красной икры для ростовчан эксперты видят в возможном наличии паразитов. Они оказываются в плохо обработанной икре.

«Покупать икру следует в проверенных крупных сетевых магазинах. И хотя не исключено, что в них икра будет дороже, это убережет от покупки продукта сомнительного качества», — отмечает Владислав Махмудов.

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Обязательно, по словам эксперта, следует обращать внимание на банку. Крышка на ней не должна болтаться и не должна быть вздутой.

«Торговые сети следят за качеством продукции, представленной на своих прилавках. Они же попадают на огромные штрафы, поэтому не заинтересованы в том, чтобы брать продукцию сомнительных производителей», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, откуда привозят в Ростов красную и черную икру.

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