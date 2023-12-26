Эксперт назвал отрасли, где ждать повышения зарплат в Ростове в 2024 году

Аналитики по итогам 2023 года заявили, что зарплаты так или иначе выросли во всех сферах рынка труда в Ростовской области. В новом году индексации доходов стоит ждать в отраслях, где есть острый дефицит кадров, как, например, в строительстве, автомобильном бизнесе, транспорте, логистике, производстве и сельском хозяйстве.