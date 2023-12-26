Эксперт назвал отрасли, где ждать повышения зарплат в Ростове в 2024 году

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Аналитики по итогам 2023 года заявили, что зарплаты так или иначе выросли во всех сферах рынка труда в Ростовской области. В новом году индексации доходов стоит ждать в отраслях, где есть острый дефицит кадров, как, например, в строительстве, автомобильном бизнесе, транспорте, логистике, производстве и сельском хозяйстве.
«В этих сегментах работают преимущественно „синие воротнички“, которых очень не хватает на рынке», — говорит эксперт Роман Губанов.
Он добавляет, что темпы роста зарплат в 2024 году будут скорее умеренными. В прошлом году большинство работодателей достигли своего максимума увеличения зарплат, чтобы привлечь новых сотрудников.
«Пик зарплатной „гонки“ пройден и конкуренция за соискателей ведётся не только с помощью материальных стимулов, но и путём улучшения условий труда, введения комфортного графика работы и других нематериальных факторов», — заключил Губанов.
Ранее сообщалось, что в прошлом году спрос на инженеров в Ростовской области вырос почти в 2,3 раза.