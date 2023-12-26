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Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Эксперт назвал отрасли, где ждать повышения зарплат в Ростове в 2024 году

Эксперт назвал отрасли, где ждать повышения зарплат в Ростове в 2024 году

26 декабря 2023, 11:32
Фото: Midjourney
Эксперт назвал отрасли, где ждать повышения зарплат в Ростове в 2024 году
Зарплаты ожидаемо будут расти в тех отраслях, где остро не хватает кадров, заявил корреспонденту RostovGazeta директор по продажам «Авито Работы» Роман Губанов.

Аналитики по итогам 2023 года заявили, что зарплаты так или иначе выросли во всех сферах рынка труда в Ростовской области. В новом году индексации доходов стоит ждать в отраслях, где есть острый дефицит кадров, как, например, в строительстве, автомобильном бизнесе, транспорте, логистике, производстве и сельском хозяйстве.

«В этих сегментах работают преимущественно „синие воротнички“, которых очень не хватает на рынке», — говорит эксперт Роман Губанов.

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Он добавляет, что темпы роста зарплат в 2024 году будут скорее умеренными. В прошлом году большинство работодателей достигли своего максимума увеличения зарплат, чтобы привлечь новых сотрудников.

Он добавляет, что темпы роста зарплат в 2024 году будут скорее умеренными.Он добавляет, что темпы роста зарплат в 2024 году будут скорее умеренными.
Он добавляет, что темпы роста зарплат в 2024 году будут скорее умеренными.
Фото: 1MI

«Пик зарплатной „гонки“ пройден и конкуренция за соискателей ведётся не только с помощью материальных стимулов, но и путём улучшения условий труда, введения комфортного графика работы и других нематериальных факторов», — заключил Губанов.

Ранее сообщалось, что в прошлом году спрос на инженеров в Ростовской области вырос почти в 2,3 раза.

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