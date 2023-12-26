Эксперты рассказали, где подработать в новогодние каникулы в Ростове

Среди необычных вакансий — администратор антикафе. Его ищут на подработку с 4 по 10 января. Платить обещают от 2 000 рублей за смену. В дальнейшем работать можно будет по воскресеньям, а заработок будет складываться из почасового тарифа, доплаты за помощь аниматору на мероприятиях, процентов с продаж сувениров, кофе и чая. Работодатель готов рассмотреть кандидата в возрасте от 16 лет и студента.