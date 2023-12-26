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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Эксперты рассказали, где подработать в новогодние каникулы в Ростове

Эксперты рассказали, где подработать в новогодние каникулы в Ростове

26 декабря 2023, 12:56
Фото: 1MI
Эксперты рассказали, где подработать в новогодние каникулы в Ростове
Работу в Ростове на новогодних каникулах можно найти в сферах, где будет наблюдаться приток клиентов, рассказали корреспонденту RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

Подработка популярный тренд как среди соискателей, так и среди работодателей. Подрабатывать можно с частичной занятостью и не имея опыта.

На новогодних каникулах подработку можно найти в сферах, где будет наблюдаться наплыв покупателей и посетителей: продажи, HoReCa, развлечения, логистика.

Например, до середины января в Ростове продолжат работу новогодние ярмарки. За неделю работы там продавцом сувениров или подарков можно получить в районе десяти тысяч рублей.

За неделю работы там продавцом сувениров или подарков можно получить в районе десяти тысяч рублей.За неделю работы там продавцом сувениров или подарков можно получить в районе десяти тысяч рублей.
За неделю работы там продавцом сувениров или подарков можно получить в районе десяти тысяч рублей.
Фото: 1MI
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Также остро необходимы в новогодние праздники доставщики продуктов и блюд из ресторанов. Курьеры могут выбирать смены от 4 до 12 часов, район работы и характер посылок. Ростовские службы доставки утверждают, что платят сотрудникам от 230 рублей в час без учета доплат за плохую погоду.

Сборщики заказов тоже могут работать по почасовой системе с еженедельными выплатами. В супермаркетах они получают от 2 500 до 3 500 рублей в день.

Если соискатель готов работать по ночам, он может устроиться сканировщиком товаров в гипермаркет. Смены длятся либо по 8, либо по 12 часов. От сканировщика требуется выкладывать товары на полки, контролировать ценники и сроки годности, а также поддерживать чистоту.

Ростовские службы доставки утверждают, что платят курьерам от 230 рублей в час без учета доплат за плохую погоду.Ростовские службы доставки утверждают, что платят курьерам от 230 рублей в час без учета доплат за плохую погоду.
Ростовские службы доставки утверждают, что платят курьерам от 230 рублей в час без учета доплат за плохую погоду.
Фото: rostovgazeta.ru
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Среди необычных вакансий — администратор антикафе. Его ищут на подработку с 4 по 10 января. Платить обещают от 2 000 рублей за смену. В дальнейшем работать можно будет по воскресеньям, а заработок будет складываться из почасового тарифа, доплаты за помощь аниматору на мероприятиях, процентов с продаж сувениров, кофе и чая. Работодатель готов рассмотреть кандидата в возрасте от 16 лет и студента.

Нужны сотрудники в новогодние праздники и в общепите. Там можно трудоустроиться официантом, бариста, барменом или администратором. Среди плюсов — гибкий график работы, смены от четырех часов в день и обучение.

Ранее сообщалось, что представителей рабочих профессий не хватает в Ростовской области.

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