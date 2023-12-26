Еще несколько автомобилей пробили колеса на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Автор рассказал, что на трассе у BMW погнулись два диска и водителю с трудом удалось удержать автомобиль на дороге. После этого они доехали до ближайшей стоянки.
«Она уже была усыпана машинами с пробитыми колесами, а помощи никакой. Заказывай эвакуатор за свои деньги», — написал автор.
Пользователи в комментариях сообщили, что проблема существует длительное время.
«Каждый год одно и тоже и постоянно это в районе Шахт. Может, пора сменить компанию, которая отвечает за данный участок дороги», — заявили ростовчане.
«С такими ямами низкий профиль уже не моден», — пишут пользователи.
«Мы сегодня тоже два диска погнули, колпак потеряли», — сообщили местные жители.
Ранее рабочие восстановили трассу вдоль Азовского моря из Ростовской области в Крым.