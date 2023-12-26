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Еще несколько автомобилей пробили колеса на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Еще несколько автомобилей пробили колеса на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

26 декабря 2023, 05:12
Фото: 1MI
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» несколько автомобилей влетели в появивишеся ямы и пробили колеса, сообщили водители в соцсетях.

Автор рассказал, что на трассе у BMW погнулись два диска и водителю с трудом удалось удержать автомобиль на дороге. После этого они доехали до ближайшей стоянки.

«Она уже была усыпана машинами с пробитыми колесами, а помощи никакой. Заказывай эвакуатор за свои деньги», — написал автор.

Пользователи в комментариях сообщили, что проблема существует длительное время.

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«Каждый год одно и тоже и постоянно это в районе Шахт. Может, пора сменить компанию, которая отвечает за данный участок дороги», — заявили ростовчане.

«С такими ямами низкий профиль уже не моден», — пишут пользователи.

«Мы сегодня тоже два диска погнули, колпак потеряли», — сообщили местные жители.

Ранее рабочие восстановили трассу вдоль Азовского моря из Ростовской области в Крым.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дорога#Автомобили#Ямы#Происшествия
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