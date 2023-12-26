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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Стали известны трендовые дизайны ростовских елок в 2024 году

Флорист Кучменко рассказала о популярных дизайнах для праздничных елок в Ростове

26 декабря 2023, 11:34
Фото: pxhere.com
Стали известны трендовые дизайны ростовских елок в 2024 году
Советский дизайн праздничных деревьев возвращается в моду, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский специалист по дизайну праздничных елей и флорист Екатерина Кучменко.

Екатерина Кучменко рассказывает, что дождик на елках снова выходит в тренды новогодних дизайнов.

«Цветной дождик не подойдет. Лучше выбирать серебристые, белые, светло-голубые или золотые оттенки. Елка должна быть как будто в инее. Дождик нужно распределять так, чтобы на елке практически не оставалось пустого места, и он свисал пучками, похожими на сосульки», — объясняет дизайнер.

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Еще одно модное веяние — бархат. Екатерина Кучменко замечает, что от традиционных шаров и игрушек можно отказаться совсем, а вместо них завязать на елке банты из бархатных лент.

«Минимализм нас преследует и в новый год. Иногда просто гирлянда с множеством огоньков смотрится в интерьере гораздо лучше, чем разномастные украшения», — добавляет дизайнер.

Ранее RostovGazeta писала о том, что Собчак раскритиковала новогоднюю елку в Ростове

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