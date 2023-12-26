Флорист Кучменко рассказала о популярных дизайнах для праздничных елок в Ростове

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Екатерина Кучменко рассказывает, что дождик на елках снова выходит в тренды новогодних дизайнов.
«Цветной дождик не подойдет. Лучше выбирать серебристые, белые, светло-голубые или золотые оттенки. Елка должна быть как будто в инее. Дождик нужно распределять так, чтобы на елке практически не оставалось пустого места, и он свисал пучками, похожими на сосульки», — объясняет дизайнер.
Еще одно модное веяние — бархат. Екатерина Кучменко замечает, что от традиционных шаров и игрушек можно отказаться совсем, а вместо них завязать на елке банты из бархатных лент.
«Минимализм нас преследует и в новый год. Иногда просто гирлянда с множеством огоньков смотрится в интерьере гораздо лучше, чем разномастные украшения», — добавляет дизайнер.
Ранее RostovGazeta писала о том, что Собчак раскритиковала новогоднюю елку в Ростове