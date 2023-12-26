Флорист Кучменко рассказала о популярных дизайнах для праздничных елок в Ростове

«Цветной дождик не подойдет. Лучше выбирать серебристые, белые, светло-голубые или золотые оттенки. Елка должна быть как будто в инее. Дождик нужно распределять так, чтобы на елке практически не оставалось пустого места, и он свисал пучками, похожими на сосульки», — объясняет дизайнер.