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Published Сегодня, 17:11

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Updated Сегодня, 17:13

Колоссальная наценка на яйца в магазинах Ростовской области достигла 80%

Колоссальная наценка на яйца в магазинах Ростовской области достигла 80%

26 декабря 2023, 17:11
Фото: rostovgazeta.ru
Колоссальная наценка на яйца в магазинах Ростовской области достигла 80%
В Ростовской области в резком росте цен на яйца обвинили наценку сетевых магазинов, своими мыслями о ценообразовании на товары поделилась директор Аксайской птицефабрики Наталья Шумечкова.

Последние несколько недель жители Ростовской области вынуждены наблюдать за стремительным ростом цен на куриные яйца, цены растут буквально на глазах, и если сравнивать с показателями декабря прошлого года прирост составил уже 88,5%.

В беседе с корреспондентом портала «Город N» директор Аксайской птицефабрики Наталья Шумечкова рассказала, что текущие темпы роста цен связаны с нехваткой персонала, необходимостью повышения зарплат для привлечения новых кадров, расходами на корм и вакцины для куриц, оборудование, а также ростом ключевой ставки ЦБ РФ на кредиты. Не последнюю роль в процессе играет и наценка сетевых магазинов, которые добавляют к цене от 20 до 70% стоимости.

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По словам Шумечковой, с 2021 года птицефабрике пришлось сократить объемы производства более чем на треть, а также сократить поголовье несушек на 24% — до 566 тысяч куриц.

По мнению директора птицефабрики, сейчас властям следует обратить внимание на наценки на яйца в сетевых магазинах.

«Нужно обратить внимание на сетевые магазины, средняя наценка которых составляет 20%. Иногда она доходила до 40-80%. Мое глубокое убеждение — наценка производителя должна быть выше наценки продавца», — рассказала Наталья Шумечкова, объяснив свою позицию рисками и тратами производителей яиц.

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