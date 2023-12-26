Колоссальная наценка на яйца в магазинах Ростовской области достигла 80%

В беседе с корреспондентом портала «Город N» директор Аксайской птицефабрики Наталья Шумечкова рассказала, что текущие темпы роста цен связаны с нехваткой персонала, необходимостью повышения зарплат для привлечения новых кадров, расходами на корм и вакцины для куриц, оборудование, а также ростом ключевой ставки ЦБ РФ на кредиты. Не последнюю роль в процессе играет и наценка сетевых магазинов, которые добавляют к цене от 20 до 70% стоимости.