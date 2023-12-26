Колоссальная наценка на яйца в магазинах Ростовской области достигла 80%

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Последние несколько недель жители Ростовской области вынуждены наблюдать за стремительным ростом цен на куриные яйца, цены растут буквально на глазах, и если сравнивать с показателями декабря прошлого года прирост составил уже 88,5%.
В беседе с корреспондентом портала «Город N» директор Аксайской птицефабрики Наталья Шумечкова рассказала, что текущие темпы роста цен связаны с нехваткой персонала, необходимостью повышения зарплат для привлечения новых кадров, расходами на корм и вакцины для куриц, оборудование, а также ростом ключевой ставки ЦБ РФ на кредиты. Не последнюю роль в процессе играет и наценка сетевых магазинов, которые добавляют к цене от 20 до 70% стоимости.
По словам Шумечковой, с 2021 года птицефабрике пришлось сократить объемы производства более чем на треть, а также сократить поголовье несушек на 24% — до 566 тысяч куриц.
По мнению директора птицефабрики, сейчас властям следует обратить внимание на наценки на яйца в сетевых магазинах.
«Нужно обратить внимание на сетевые магазины, средняя наценка которых составляет 20%. Иногда она доходила до 40-80%. Мое глубокое убеждение — наценка производителя должна быть выше наценки продавца», — рассказала Наталья Шумечкова, объяснив свою позицию рисками и тратами производителей яиц.