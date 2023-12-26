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Компания «Дон-Строй» дала вторую жизнь памятникам архитектуры XIX века в Таганроге

Компания «Дон-Строй» дала вторую жизнь памятникам архитектуры XIX века в Таганроге

26 декабря 2023, 06:20
Фото: предоставлено пресс-службой «Фонд капитального ремонта»
Два памятника архитектуры регионального значения в Таганроге обрели новую жизнь в год 325-летия приморского города, основанного Петром I. После капитального ремонта приняты здания XIX века — дом мещанина Михаила Хализова и дом Псалти.

Таганрог по праву называют культурной столицей не только Ростовской области, но и Юга России. В последние годы город на Азовском побережье развивается еще и как туристический центр. Одна из задач сегодня — сохранить исторический облик города, заложенного Петром I.

Оба памятника архитектуры, получившие новую жизнь, расположены на центральной улице Таганрога — Петровской. Так, на углу с переулком Мечниковским, ранее носившим название Большой Биржевой, расположен старинный особняк. Двухэтажный с глубокими подвалами дом был построен в конце третьей четверти XIX века на средства мещанина Михаила Хализова. Слева от здания была сделана пристройка, где располагался магазин мрамора. Затем в разные годы здесь располагались городской трактир, различные магазины и учреждения, съезд мировых судей, консультация присяжных поверенных, кооперативы — по изготовлению обуви «Кожевник», а также «Рабочее крыло». В 70-е годы XX века подвал и первый этаж занимал ресторан «Старая крепость» с тремя залами в историческом стиле. В 1992 году старинное здание было признано объектом культурного наследия регионального значения. Сегодня оно представляет собой жилой дом с магазинами и женской парикмахерской на первом этаже.

Дать бывшему особняку Хализова вторую жизнь взялась компания «Дон-Строй». Работы по капитальному ремонты были начаты на крыше с применением материалов, разрешенных при ремонте памятников архитектуры XIX века. Здесь была заменена обрешетка, проведен демонтаж старого кровельного покрытия и настил нового, монтаж утеплителя с устройством пароизоляционного слоя. Специалисты также обновили части стропильных ног, нанесли огнезащитное покрытие, положили ходовые доски на чердаке, заменили слуховые окна и отремонтировали вентиляционные каналы. Все проведенные на объекте работы были приняты в ходе выездной комиссионной проверки.

Еще одной достопримечательностью Таганрога является расположенный по соседству с домом Хализова красивейший особняк, построенный в середине XIX века на средства купца Николай Псалти. В одноэтажном кирпичном доме располагался один из первых кабинетов фотографии в городе. Здесь же в середине 60-х годов XIX века в качестве ретушера некоторое время работал мастер пейзажной живописи Архип Куинджи. В первой половине 1900-х годов в здании был надстроен второй этаж. В разные годы на первом этаже располагались книжный магазин и магазин дамских шляп, фотоателье. Сегодня это жилой дом с магазинами и фотосалоном. В 2002 году здание получило статус объекта культурного наследия.

Ремонт старинного особняка был проведен с особым внимание к старинным архитектурным элементам. Специалисты очистили фасад и устранили трещины в кирпичной кладке, отремонтировали цоколь и архитектурные элементы — лепные кронштейны, модульоны и фронтоны, выполнили устройство сетки с декоративным оштукатуриванием и окрашиванием, заменили дверь и окна.

Таганрожцы и туристы уже смогли оценить обновленный вид исторических зданий.

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