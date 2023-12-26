Компания «Дон-Строй» дала вторую жизнь памятникам архитектуры XIX века в Таганроге

Оба памятника архитектуры, получившие новую жизнь, расположены на центральной улице Таганрога — Петровской. Так, на углу с переулком Мечниковским, ранее носившим название Большой Биржевой, расположен старинный особняк. Двухэтажный с глубокими подвалами дом был построен в конце третьей четверти XIX века на средства мещанина Михаила Хализова. Слева от здания была сделана пристройка, где располагался магазин мрамора. Затем в разные годы здесь располагались городской трактир, различные магазины и учреждения, съезд мировых судей, консультация присяжных поверенных, кооперативы — по изготовлению обуви «Кожевник», а также «Рабочее крыло». В 70-е годы XX века подвал и первый этаж занимал ресторан «Старая крепость» с тремя залами в историческом стиле. В 1992 году старинное здание было признано объектом культурного наследия регионального значения. Сегодня оно представляет собой жилой дом с магазинами и женской парикмахерской на первом этаже.