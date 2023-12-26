«Кормят помоями»: в Каменске родители нагрянули с проверкой в столовую гимназии

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Во вторник, 26 декабря, издание «Подъем» объявило о том, что в Каменске-Шахтинском разгорелся скандал из-за организации питания учеников гимназии №12. Авторы сообщают, что родители учащихся нагрянули с проверкой в местную столовую после жалоб детей на «невкусное» питание.
По словам родителей, еда настолько испортилась, что дети предпочли отказаться от обеда вовсе, чем есть пищу в школьной столовой. Это привлекло внимание активистов из числа родителей, которые пришли на дегустацию в столовую вместе с депутатами. По данным Telegram-канала Don_Mash, директор гимназии № 12 Татьяна Шиндер даже вызвала Росгвардию, чтобы предотвратить проникновение родителей в столовую.
Сама Татьяна Шиндер признала, что в начале текущего учебного года в столовой действительно возникли проблемы с качеством питания, поскольку персонал пришлось практически полностью заменить. На замену старому повару пришла повар из детского сада, которая не смогла справиться с обслуживанием такого количества учеников и персонала.
«Еда была не очень вкусная, порой она была даже на вид неприятная. Мы организовали с родительским комитетом рейды, написали акты и отнесли их в Роспотребнадзор, была серьезная проверка, и почти всё наладилось», — рассказала Шиндер, назвав проверку родителей шоу. По словам руководителя гимназии, родители буквально ворвались в столовую во время обеда, несмотря на ее крики и запрет.
Женщина не понимает, почему активисты продолжают проверки, если в столовой «почти все наладилось», и заявляет, что персонал гимназии находится под «прессингом» и не может заниматься обучением детей.
«У Роспотребнадзора нет никаких претензий к питанию, конечно, пришлось поменять состав и заменить главного повара, но все сейчас только благодарят за вкусную еду», — заявила Татьяна Шиндер.
Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.
Ранее поставщик горячего питания в школу Волгодонска заявил, что не имеет отношения к массовым отравлениям детей.