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Published Сегодня, 12:58

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Updated Сегодня, 13:00

«Кормят помоями»: в Каменске родители нагрянули с проверкой в столовую гимназии

«Кормят помоями»: в Каменске родители нагрянули с проверкой в столовую гимназии

26 декабря 2023, 12:58
Фото: 1MI
«Кормят помоями»: в Каменске родители нагрянули с проверкой в столовую гимназии

В Ростовской области разгорелся скандал из-за питания учеников гимназии

В Ростовской области в гимназии Каменска-Шахтинского разгорелся скандал из-за организации питания учеников, об этом сообщил новостной портал «Подъем».

Во вторник, 26 декабря, издание «Подъем» объявило о том, что в Каменске-Шахтинском разгорелся скандал из-за организации питания учеников гимназии №12. Авторы сообщают, что родители учащихся нагрянули с проверкой в местную столовую после жалоб детей на «невкусное» питание.

По словам родителей, еда настолько испортилась, что дети предпочли отказаться от обеда вовсе, чем есть пищу в школьной столовой. Это привлекло внимание активистов из числа родителей, которые пришли на дегустацию в столовую вместе с депутатами. По данным Telegram-канала Don_Mash, директор гимназии № 12 Татьяна Шиндер даже вызвала Росгвардию, чтобы предотвратить проникновение родителей в столовую.

По данным Telegram-канала Don_Mash, директор гимназии № 12 Татьяна Шиндер даже вызвала Росгвардию, чтобы предотвратить проникновение родителей в столовую.По данным Telegram-канала Don_Mash, директор гимназии № 12 Татьяна Шиндер даже вызвала Росгвардию, чтобы предотвратить проникновение родителей в столовую.
По данным Telegram-канала Don_Mash, директор гимназии № 12 Татьяна Шиндер даже вызвала Росгвардию, чтобы предотвратить проникновение родителей в столовую.
Фото: 1MI

Сама Татьяна Шиндер признала, что в начале текущего учебного года в столовой действительно возникли проблемы с качеством питания, поскольку персонал пришлось практически полностью заменить. На замену старому повару пришла повар из детского сада, которая не смогла справиться с обслуживанием такого количества учеников и персонала.

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«Еда была не очень вкусная, порой она была даже на вид неприятная. Мы организовали с родительским комитетом рейды, написали акты и отнесли их в Роспотребнадзор, была серьезная проверка, и почти всё наладилось», — рассказала Шиндер, назвав проверку родителей шоу. По словам руководителя гимназии, родители буквально ворвались в столовую во время обеда, несмотря на ее крики и запрет.

Женщина не понимает, почему активисты продолжают проверки, если в столовой «почти все наладилось», и заявляет, что персонал гимназии находится под «прессингом» и не может заниматься обучением детей.

«У Роспотребнадзора нет никаких претензий к питанию, конечно, пришлось поменять состав и заменить главного повара, но все сейчас только благодарят за вкусную еду», — заявила Татьяна Шиндер.

Женщина не понимает, почему активисты продолжают проверки, если в столовой «почти все наладилось»Женщина не понимает, почему активисты продолжают проверки, если в столовой «почти все наладилось»
Женщина не понимает, почему активисты продолжают проверки, если в столовой «почти все наладилось»
Фото: ТГ канал don_mash

Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

Ранее поставщик горячего питания в школу Волгодонска заявил, что не имеет отношения к массовым отравлениям детей.

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