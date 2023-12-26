«Кормят помоями»: в Каменске родители нагрянули с проверкой в столовую гимназии

«Еда была не очень вкусная, порой она была даже на вид неприятная. Мы организовали с родительским комитетом рейды, написали акты и отнесли их в Роспотребнадзор, была серьезная проверка, и почти всё наладилось», — рассказала Шиндер, назвав проверку родителей шоу. По словам руководителя гимназии, родители буквально ворвались в столовую во время обеда, несмотря на ее крики и запрет.