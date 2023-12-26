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МЧС будет ловить ростовчан, запускающих фейерверки на Новый год

МЧС будет ловить ростовчан, запускающих фейерверки на Новый год

26 декабря 2023, 14:49
Фото: 22.mchs.gov.ru
МЧС будет ловить ростовчан, запускающих фейерверки на Новый год
В Ростове-на-Дону во время новогодней ночи спасатели будут предотвращать запуски фейерверков, сообщил глава регионального УМЧС Сергей Филиппов на пресс-конференции.

Напомним, что с 1 декабря в регионе запрещено запускать пиротехнику, эти меры будут действовать до 1 марта. Теперь стало известно, как будут бороться с нарушителями в Новый год.

В Ростове выставят дежурных в районе площадок, где обычно запускают салюты. Уже утвержден график дежурства, в который включили спасателей и пожарных.

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Если сотрудники увидят тех, кто собирается нарушить запрет, они сообщат об этом правоохранителям. А они, в свою очередь, примут необходимые меры.

Ранее эксперт Махмудов призвал усилить контроль над запретом пиротехники в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого власти донского региона опровергли введение запрета о продаже салютов.

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