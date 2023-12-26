МЧС будет ловить ростовчан, запускающих фейерверки на Новый год

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Напомним, что с 1 декабря в регионе запрещено запускать пиротехнику, эти меры будут действовать до 1 марта. Теперь стало известно, как будут бороться с нарушителями в Новый год.
В Ростове выставят дежурных в районе площадок, где обычно запускают салюты. Уже утвержден график дежурства, в который включили спасателей и пожарных.
Если сотрудники увидят тех, кто собирается нарушить запрет, они сообщат об этом правоохранителям. А они, в свою очередь, примут необходимые меры.
Ранее эксперт Махмудов призвал усилить контроль над запретом пиротехники в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого власти донского региона опровергли введение запрета о продаже салютов.