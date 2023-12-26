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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

На Дону назвали детали об отряде бойца, оставившего послание перед гибелью на СВО

На Дону назвали детали о группе бойца, оставившего послание перед гибелью на СВО

26 декабря 2023, 09:06
Фото: donland.ru
На Дону назвали детали об отряде бойца, оставившего послание перед гибелью на СВО

На Дону назвали подробности об отряде Рудакова, погибшего в зоне СВО

В Ростовской области удалось найти семью бойца, который служил вместе с Романом Рудаковым, погибшим в зоне СВО, рассказала в Telegram зампред Госдумы РФ Анна Кузнецова.
Сюжет
СВО

Напомним, что при освобождении Марьинки российские войска нашли камень, на котором Роман Рудаков из Батайска попросил позаботиться о его семье. Боец и его сослуживцы были в составе штурмовой группы, которая попала в засаду в одном из зданий.

Теперь Кузнецова рассказала, что вместе с губернатором Василием Голубевым поговорила с матерью погибшего. Они узнали о планах и спросили о форме помощи.

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Теперь Кузнецова рассказала, что вместе с губернатором Василием Голубевым поговорила с матерью погибшего. Они узнали о планах и спросили о форме помощи.Теперь Кузнецова рассказала, что вместе с губернатором Василием Голубевым поговорила с матерью погибшего. Они узнали о планах и спросили о форме помощи.
Теперь Кузнецова рассказала, что вместе с губернатором Василием Голубевым поговорила с матерью погибшего. Они узнали о планах и спросили о форме помощи.
Фото: donland.ru

«Теперь необходимо найти семьи всех сослуживцев, которые были с Романом, чтобы оказать им необходимую помощь. Нашли близких еще одного бойца, тоже из донского региона», — сообщила Кузнецова.

Ранее депутат Бородай призвал помочь не только семье погибшего бойца Рудакова из Батайска.

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