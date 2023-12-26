На Дону назвали детали о группе бойца, оставившего послание перед гибелью на СВО

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Напомним, что при освобождении Марьинки российские войска нашли камень, на котором Роман Рудаков из Батайска попросил позаботиться о его семье. Боец и его сослуживцы были в составе штурмовой группы, которая попала в засаду в одном из зданий.
Теперь Кузнецова рассказала, что вместе с губернатором Василием Голубевым поговорила с матерью погибшего. Они узнали о планах и спросили о форме помощи.
«Теперь необходимо найти семьи всех сослуживцев, которые были с Романом, чтобы оказать им необходимую помощь. Нашли близких еще одного бойца, тоже из донского региона», — сообщила Кузнецова.
Ранее депутат Бородай призвал помочь не только семье погибшего бойца Рудакова из Батайска.